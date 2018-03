Una noticia que se ha convertido en viral en Facebook. La selección de Costa de Marfil restó importancia a la ausencia de Yaya Touré en la concentración del equipo en Francia para preparar los duelos amistosos contra Togo y Moldavia.



El exdirector técnico de los "elefantes" afirmó este miércoles a la emisora RFI que "nadie le obligó a volver a la selección", y que "se le puede esperar, pero si no se incorpora no es el fin del mundo", en una forma de responder la responsabilidad del volante.

El jugador del Manchester City no acudió a la convocatoria del seleccionador, Ibrahim Kamara, en Beauvais, al norte de París, para preparar esos dos amistosos.



Touré, de 34 años, anunció a finales del pasado año su intención de volver a la selección, de la que se había retirado en 2015, año en el que se proclamó campeón de la Copa África de Naciones. Sin embargo, como se ha viral en Facebook , el ex Barcelona aún no se aparece para integrarse con el resto de sus compañeros de equipo.



La selección indicó este martes, que el jugador no había acudido a la concentración y que no tenía noticias suyas. Hasta la fecha lo siguen esperando. Cosas del fútbol.