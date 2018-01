Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son los mejores futbolistas del mundo. Lo demuestran con sus espectaculares jugadas en la cancha y también con sus cuentas bancarias. De hecho, son dos de los que más millones ganan en el ambiente futbolístico y pueden llevar una vida repleta de lujos.



Sin embargo, los millones de los cracks del Barcelona y Real Madrid son ínfimos si se los compara con la fortuna de Faiq Bolkiah, el jugador que aunque todavía no debuta en la primera división, ya es considerado el futbolista más rico del planeta.



Bolkiah tiene 19 años, es volante, juega en las divisiones menores del Leicester y tiene el sueño de debutar en la Premier League. Con la fortuna de ser el sobrino del sultán de Brunei, Faiq tiene la vida arreglada y ahora solo persigue el sueño de ser futbolista.



Su familia cuenta con 600 Rolls-Royce, 574 Mercedes-Benz, 452 Ferrari, 382 Bentleys, 209 BMW, 179 Jaguar, 134 Koenigseggs y 21 Lamborghinis. En total el garaje de Hassanal Bolkiah está ocupado por unos 5.000 vehículos. Además, el joven aspirante a jugador profesional se luce con mascotas exóticas como tigres y jaguares.



"He jugado al fútbol desde que tengo memoria y desde muy joven siempre he disfrutado al salir al campo y tener la pelota a mis pies. Mis padres siempre me han apoyado en lograr mi sueño de ser futbolista", contó a 'El Mundo'.