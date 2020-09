Parece casi un hecho que Ronald Koeman quiere ‘pescar’ en Liverpool. Si bien hasta el momento las informaciones apuntan al interés del técnico del FC Barcelona por Georginio Wijnaldum, a quien ya ha tenido a sus órdenes en la selección ‘oranje’ en los últimos años, e incluso hacia Sadio Mané. Pero ahora, un amigo cercano del entrenador ha revelado que éste quiere sumar a su proyecto nada menos que a Mohamed Salah.

Quien ha desvelado el posible interés es nada menos de una de las leyendas del fútbol holandés, Sjaak Swart, ex internacional neerlandés y que tiene el récord de apariciones del Ajax. El exfutbolista ha explicado que Koeman, quiere fichar al egipcio, por delante de su compañero Mané, al que ya se había relacionado con el club blaugrana

Swart aseguró a ‘voetbalzone.nl’: “Sé que Koeman lo quiere, y sé que a Salah le gustaría ir”.Cuando le insistieron para que revelar la fuente de su información, Swart añadió: “No puedo (decirlo)”.

Pese al interés, la operación es muy complicada. No solo por la vinculación contractual de Salah con el Liverpool, que tiene firnmado hasta junio de 2023, sino por el hecho de que el Barça no cuenta con la capacidad económica para una operación así. A menos no esta temporada con Messi en el club. Sin embargo, cualquier cosa podría pasar el próximo año.

Van por Mbappé

Según informa el ‘Sunday Times’, el Barça podría lanzarse por Mbappé (que ya avisó al PSG que quiere irse) en caso de que Leo Messi no continúe en el club la próxima temporada, una vez finalice su contrato como azulgrana.

En el Camp Nou consideran que el futbolista de 21 años sería un sustituto de mucho nivel en caso de que Messi no amplíe su vinculación con el conjunto catalán. Y hay más, pues la salida de Leo dejaría al club en las condiciones de asumir la ficha salarial de Mbappé.

