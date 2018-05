Varios clubes ya se frotan las manos. Las ligas en Europa llegaron a su fin y son varios los futbolistas que terminan su contrato en el mes de junio. Algunos como Buffon o Yaya Touré , ya anunciaron que no seguirán en sus respectivos cuadros.

Muchos todavía no han extendido el acuerdo con sus instituciones, por lo que quedaron libres de negociar su contrato desde el pasado uno de enero. En España, por ejemplo, Fernando Torres es otro de los que anunció no renovará su vínculo con el Atlético de Madrid, lo mismo que Xabi Prieto de la Real Sociedad.



En la Premier League, Fellaini y Shaw acaban contrato con el Manchester United y lo más seguro es que salgan de Old Trafford, en busca de más minutos que no tuvieron con Mourinho.



Mientras que en Italia, el caso más sonado fue el de Buffon , quien se retiró de la Juventus y todo apunta a que seguirá su carrera en el PSG.



Repasa a continuación, a los futbolistas que terminan contrato esta temporada en las principales ligas de Europa.