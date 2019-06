¡De vuelta a casa, 'Toño'! Antonio Valencia deja el United y regresa oficialmente al fútbol ecuatoriano

El volante internacional ecuatoriano Antonio Valencia , que jugó la última década en el Manchester United , fichó con Liga de Quito , anunció este viernes el equipo albo. Con un video difundido en su cuenta de Twitter, el club antes mencionado presentó a su nuevo refuerzo con el que disputará la segunda etapa de la LigaPro del fútbol ecuatoriano y los octavos de final de la Copa Libertadores 2019.



La contratación marca el retorno del 'Toño' Valencia al fútbol ecuatoriano tras jugar una década en el equipo inglés. En el video aparece el jugador de 33 años en el estadio Rodrigo Paz Delgado, más conocido como Casa Blanca, de Quito, luciendo la camiseta del club con el número 25. Mientras sale la imagen del 'Toño', una voz en off dice: "Hoy tengo un nuevo reto por mí, por mi familia, por los hinchas. He tomado la decisión de regresar a mi país. He decidido regresar a Liga, regresar para ser campeón".



Liga de Quito, el único equipo ecuatoriano que ha conquistado la Copa Libertadores (2008) y la Copa Sudamericana (2009), no ha dado detalles de la contratación. Valencia viene de jugar la Copa América de Brasil 2019 con la selección ecuatoriana, que tuvo una pobre participación en el torneo y fue eliminada en primera ronda.



El 'Toño, que debutó como profesional en 2003 con El Nacional de Quito y en 2005 saltó al Villarreal de España, señaló que está en Liga para ponerse a "las órdenes del equipo técnico, comandado por el uruguayo Pablo Repetto". El próximo cotejo internacional de los albos será en Copa Libertadores el 23 de julio frente al Olimpia de Paraguay por los octavos de final del certamen.



