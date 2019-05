Como Bale del Madrid: las grandes salidas que causarán un 'terremoto' en el mercado de fichajes 2019 [FOTOS]

Tremendas salidas para el mercado de fichajes 2019. El agente de Gareth Bale le busca equipo en Inglaterra, mientras que Zinedine Zidane ha dejado en claro que no contará con el galés en Real Madrid de cara a la próxima temporada en LaLiga Santander. No obstante, pese a que participa en las convocatorias, medios en España aseguran que sí habría una despedida para el ‘Expreso de Gales’ en el Santiago Bernabéu. El público verá si le dice adiós.



Al igual que lo había hecho con James Rodríguez cuando se fue al Bayern Munich, ‘Zizou’ le daría una chance de jugar a Bale para que pueda recibir el calor del público en el estadio del Real Madrid, aunque en las últimas oportunidades tan solo había recibido pifias. Bale ya no tiene lugar en la plantilla del equipo, tan solo tiene que esperar ver en qué equipo jugará la próxima temporada, dado que sería vendido al club que cumpla con sus expectativas.



Pese a que ha marcado goles importantes en las finales de la Champions League, Bale ya no tiene la aprobación de su técnico ni el público, por lo que una oferta importante hará que haga sus maletas y cambie de destino para el 2019-2020. Bale tendrá que dejar su casillero y hacer maletas para mudarse de España y – probablemente – volver al Reino Unido.



