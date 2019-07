¡Everton se va de Gremio! Club inglés se adelanta y envía a médicos para realizar exámenes al delantero

Brasil tuvo una revelación en la Copa América 2019 con Everton Sousa. El delantero de Gremio fue el 'tapadito' de Tite para el torneo y anotó tres goles que le valieron para ser el máximo anotar del torneo. De inmediato los rumores sobre los clubes europeos que lo asechan salieron a la luz. Uno ya tomó la delantera.

Según infoma Fox Sports Brasil, Arsenal ya envió a sus doctores a Porto Alegre para realizarle los exámenes médicos del caso al futbolista que aun tiene contrato con Gremio. Esta temporada es el máximo anotador del equipo con 23 años.

Este sábado, el atacante fue titular ante Vasco da Gama y tras el encuentro se le consultó sobre las posibilidad de salir del equipo, su respuesta fue clara: "Es un misterio (presencia en el próximo juego), realmente no sé qué puede pasar, cuanto más tiempo pasa, más se van reduciendo las cosas".

Las complicaciones nacieron debido a que Gremio aun no lo quería dejar salir. "El Gremio no tiene nada, no es una conjetura. No trabajamos en lo que no tienes. Mantengo contacto frecuente con el agente del jugador. Creo que es un deseo de muchos clubes", dijo Romildo Bolzan. Jr., presidente de la Cofradía.

Al parecer los 30.5 millones de euros que pagarían los 'Gunners' serían irresistibles para 'Tricolor' que tiene que enfrentar el Brasileirao, la Copa de Brasil y la Copa Libertadores de América.

► ¡Se mueve la Liga Santander! Las entradas y salidas más importantes del mercado para esta temporada [FOTOS]



► La dolorosa bienvenida a Griezmann: el 'callejón oscuro' en su primer entrenamiento en Barcelona [VIDEO]



► Lo que nadie quería escuchar: Porto anuncia la retirada de Iker Casillas esta temporada



► ¡Ya estás avisado Florentino! Manchester United pone fecha límite al posible fichaje de Pogba al Real Madrid