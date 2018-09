Se veía venir. El Inter de Milán sigue con su firme apuesta por futbolistas argentinos. Además de Mauro Icardi y recién fichado Lautaro Martínez, el cuadro 'neroazurro' ya tiene entre ceja y ceja a la nueva 'joya' albiceleste: Exequiel Palacios, mediocampista de River Plate quien ya debutó incluso en la Selección de Argentina.

Según el sitio 'Calciomercato', a Palacios no solo lo quiere el Inter, sino también el clásico rival de la ciudad, el Ac Milan. Dos de los más poderosos de Italia ya juega su partido aparte por fichar al futbolista de 19 años que ha sido 'blindado' por el 'Millonario'.



River sabe que Exequiel durará poco en Núñez por lo que ya aumentó la cláusula de rescisión, de 15 a 30 millones de euros.



Sin embargo, y pese a que seguro más de un grande de Europa ya le puso la mira al mediocampista, su representante aseguró que no ha sido consultado por el futbolista.



"Hasta ahora ningún club me llamó por Exequiel. Ni a mí ni a mi socio...", dijo el agente Renato Corsi al Diario Olé.

Exequiel Palacios suma 35 partidos con camiseta de River Plate, de los cuales fue titular en 18. Es un mediocampista 'todo terreno', lo que exige el fútbol de hoy, capaz de jugar por derecha el centro o incluso de 'enganche'.



A su corta edad ya fue convocado por Scaloni a la Selección absoluta y no desentonó en los amistosos ante Guatemala y Colombia, y lo más seguro es que vuelva a ser llamado, en ese proceso de renovación que lleva el técnico interino de la 'Albiceleste'.