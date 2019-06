Tren al norte: Liga de Quito se suma al interés por Antonio Valencia

Todos vuelven al lugar donde nacieron. Y tras 14 años el crack ecuatoriano Antonio Valencia tendría grandes chances de volver a la liga loca, aunque no precisamente al club de donde logró 'cruzar el charco'. El 'Tren', quien dejará el Manchester United , podría convertirse en el gran refuerzo de la Liga de Quito para la segunda fase del torneo doméstico y los octavos de final de la Copa Libertadores 2019.



Esteban Paz , miembro de la Comisión de Fútbol del equipo 'albo', reconoció que el experimentado futbolista de 33 años está en los planes del club, y aseguró que incluso ya conversaron con Valencia durante sus vacaciones en Ecuador.



Sin embargo, el aún futbolista del Manchester United puso algunas condiciones. Una de ellas fue que tomaría una decisión después de la Copa América, pues también ha recibido ofertas desde Turquía, Estados Unidos y del mismo Barcelona SC.

El directivo indicó que el tema económico no es impedimento, por lo que todo está en manos de Antonio Valencia y por lo mismo no desea especular sobre la posible incoroporación ni vender falsas ilusiones a los hinchas del LDU.



"Sabemos que competimos contra posibilidades mucho más extensas y grandes, por lo que no puedo decirles a los hinchas de Liga que tenemos un mínimo porcentaje o que está cerca de concretarse. Simplemente decirles que estamos trabajando arduamente por una propuesta satisfactoria para Antonio", dijo Paz en entrevista con la Radio Redonda de Quito.

