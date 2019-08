Neymar, Cueva y más: costaron una fortuna y terminaron siendo un mal negocio para sus clubes [FOTOS]

Neymar se ha convertido en un dolor de cabeza para el PSG. A pesar de que solo llegó hace dos años, en el mercado de fichajes 2017 de verano, el brasileño ya quiere irse de París y ha creado toda una crisis en la institución parisina.



El brasileño le costó al equipo de la Ligue 1 la frívola cifra de 222 millones de euros y hasta ahora no justifica la compra. No solo se pasó lesionado durante dos temporadas, además, ha terminado peleándose con el director deportivo. Un rebelde total.



Definitivamente, el PSG querrá olvidarse pronto del mal negocio que hizo con Neymar. Con su casi confirmado regreso al Barcelona, los parisinos esperan recibir al menos la mitad de lo que gastaron en su cláusula de rescisión.



Así como Neymar, hay otros grandes clubes que ficharon con una gran inversión, pero no encontraron respuesta en el futbolista. Otro caso de los tantos es el peruano Cueva, quien hace unos meses se convirtió en la segunda contratación más cara en la historia del Santos, y hasta el momento no responde.



Costaron una fortuna y terminaron siendo un mal negocio para sus clubes. Revisa más en esta galería.



