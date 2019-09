Al rojo vivo: los últimos fichajes confirmados que se han dado a poco del cierre del libro de pases [FOTOS]

El mercado de fichajes en el Viejo Continente vive sus últimas horas, pero eso no quiere decir que los equipos europeos no hagan movimientos tanto por llegadas como salidas de jugadores. Por ejemplo, el 'Tigre' Radamel Falcao dejó la camiseta del AS Mónaco de Francia para llegar al Galatasaray, en donde fue recibido por más de 25 mil hinchas.

Por otra parte y al ver que no iba a jugar en Real Madrid, Keylor Navas dejó dejó la 'Casa Blanca' y tomó rumbo al PSG. Este movimiento hizo que Alphonse Areola llegue como cedido al equipo de Zinedine Zidane. Javier 'Chicharito' Hernández, también, es nuevo jale del Sevilla de España.

Es por ello que en la fotogalería de esta nota te presentamos a los últimos fichajes que se han dado en el último día de contrataciones. Por ejemplo, los cuadros españoles tienen hasta las 23:59 horas de este lunes 2 de setiembre para confirmar el arribo de un nuevo futbolista. ¿Habrá una que otra sorpresa?

► El mensaje en francés de Keylor Navas a los seguidores del PSG

► Rafinha renovó por una temporada y se fue cedido al Celta

► Mbappé, Hazard y los descartados por FIFA para 'The Best'

► Bale se muestra más enamorado que nunca de jugar en Real Madrid