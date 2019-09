¿Dónde están los mejores? Los jugadores que faltaron en el 11 de 'The Best'

Las distinciones individuales en un deporte colectivo siempre están directamente relacionadas con algo más que lo estrictamente futbolístico, algo que todos tenemos claro. En el Balón de Oro y en el FIFA The Best se confirma todos los años, pero sin duda que sorprende la de este 2019 viendo que un club como el Real Madrid –vivió su peor temporada en años– tenga más jugadores en el once ideal que el último campeón de la Champions League.

Es imposible dudar de la calidad de futbolistas como Sergio Ramos, Marcelo o Luka Modric, pero también es justo señalar que en la 2018/19 no vivieron su mejor momento individual, por decirlo de alguna manera. Incluso el capitán de los ‘blancos’ aceptó haberse ganado una tarjeta amarilla innecesaria en Amsterdam para perderse el duelo de vuelta y estar en unos hipotéticos cuartos de final ¿Eso puede ser premiado con una distinción tan importante?

Las declaraciones de Sergio Ramos en zona mixta tras el encuentro ante Ajax. (Getty / YouTube)

Lo mismo se puede decir de Marcelo, que según informaciones que llegaron desde España llegó a pesar ocho kilos más durante la última temporada. Su regularidad y calidad excepcional lo pueden incluso poner entre los mejores laterales de la historia, pero por ahí no va el asunto. Tan bajo fue su nivel que hubo tramos en la temporada –con Julen Lopetegui y Santiago Solari, sobre todo– en los que pareció perder el puesto con Santiago Reguilón, ahora cedido en el Sevilla.

Dentro de lo bajo, seguro que Luka Modric fue lo más rescatable. No vimos al mismo croata de la Copa del Mundo de Rusia –que ganó el último The Best merecidamente–, ya que esos recorridos por el centro del campo dejaron de ser tan propicios, pero sí que vimos a un “líder” en un equipo sin rumbo. Aun así, el nivel no daba como para estar entre los mejores si nos estamos riñendo a lo sucedido en la última temporada.

Luka Modric levantó el trofeo FIFA 'The Best'. (Getty) Luka Modric levantó el trofeo FIFA 'The Best'. (Getty)

¿Y dónde están ellos?

El resto de los once lo completan Alisson, Van Dijk, De Ligt, Cristiano Ronaldo, Eden Hazard, Frenkie de Jong, Kylian Mbappe y Lionel Messi. Un nómina de futbolistas que a alguien hincha le encantaría tener en sus respectivos equipos y que, algunos más y otros menos, se lucieron para sacar adelante los objetivos propuestos por sus respectivos clubes.

Ahora, si hay tres nombres que no cuadran del todo ¿quiénes podrían reemplazarlos habiendo tenido un mejor año futbolístico? No queda duda que para el lateral, el primero que viene a la mente es Trent Alexander Arnold, figura indispensable de Jurgen Klopp y que incluso fue fundamental para eliminar al FC Barcelona en las semifinales con ese tiro de esquina que todos recuerdan.

Trent Alexander-Arnold dio el pase para el cuarto gol del Liverpool. (captura y video: Fox Sports)

Para muchos el mejor lateral derecho del momento, Arnold es un arma ofensiva de mucho recorrido y determinación. Basta con decir que en las últimas tres temporadas de la Premier League, el lateral de 20 años suma 15 asistencias y en la selección inglesa parece haberle quitado el puesto de titular a Kyle Walker en dicha posición.

En la posición de central se me viene a la mente uno que, desde esta columna, parece estar infravalorado. Aymeric Laporte llegó al Manchester City y, desde entonces, Pep Guardiola no lo ha movido del once titular (ahora tiene una lesión de 6 meses), siendo una pieza fundamental en la conquista del título de Inglaterra para los ‘citizens’.

Laporte anotó el 2-1 del Manchester City-Brighton por la última fecha de la Premier League. (ESPN)

Aunque es cierto que en el partido más importante falló –ante el Tottenham por Champions tuvo dos errores garrafales– sí que se podría juzgar su muy buena temporada con una distinción que a cualquier le viene bien. Además de ser seguro en los cruces, juego aéreo y anticipos, el ex Athletic Club tiene una muy buena salida de balón ¿El central del futuro?

El último cambio que haría, y me parece inadmisible que no esté presente, es el de darle ingreso a Sadio Mané. El senegalés no solo fue uno de los goleadores de la Premier League, sino que también fue la estrella del Liverpool cuando nadie confiaba en la remontada ante los ‘azulgranas’. El único del tridente que pudo estar presente y, a pesar de no anotar, sí que inspiró que era posible a todo Anfield Road.

Sadio Mané anotó un gol en la victoria del Liverpool ante Burnley. (Getty / ESPN)

No solo es un jugador que destaca por su velocidad, sino también por su buen juego en el medio, su regate, último pase y definición. Mané incluso fue tentado por el Real Madrid, pero es con los ‘reds’ y con Klopp que parece no tener límite de talento. Un jugador total.

Así como he escrito estos nombres, también se pueden meter los Van de Beek y Son, dos que fueron fundamentales para que sus equipos lleguen hasta instancias finales del torneo de clubes más importante de Europa. Esto no es una crítica, sino una simple opinión de lo que fue una temporada llena de talentos, pero que en la FIFA terminan viendo a lo mismo de siempre.

► Para el olvido: el top 10 de los clubes con las peores rachas sin victoria en la historia del fútbol [FOTOS]



► Dembélé regresa pero no todos se alegran: titular ante Granada queda fuera de la convocatoria del Barcelona



► Real Madrid domina el planeta: se convertirá en el club con más jugadores en el once ideal del FIFA The Best



► Las revelaciones de Icardi: llama perdedores al Inter de Milán y explica su polémica relación con Messi