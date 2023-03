El Stade de France será escenario de un partidazo. Francia vs. Países Bajos se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la jornada 1 del Grupo B de las Eliminatorias hacia la Eurocopa 2024. Los conjuntos nacionales buscan comenzar de la mejor manera esta etapa clasificatoria presentando a su mejor equipo en la serie que comparten con Grecia, Irlanda y Gibraltar. El partido podrá ser visto este viernes 24 de marzo desde las 2:45 p.m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de ESPN y STAR Plus para Latinoamérica. No te pierdas todos los detalles y el minuto a minuto en Depor.

Francia regresa a los engramados por primera vez desde su derrota el pasado mes de diciembre, en lo que fue la final de la Copa del Mundo Qatar 2022 contra Argentina. En esta ocasión los dirigidos por Didier Deschamps no tendrán tanto en juego como aquella ocasión, pero sí será un partido importante para posiblemente definir el líder del grupo al final de las clasificatorias rumbo a la Eurocopa.

Tras el mundial varios cambios se produjeron el la selección francesa incluyendo el retiro de dos de sus figuras como el portero Hugo Lloris y el defensa Raphael Varane, así como el adiós de Karim Benzema al puesto de delantero del combinado.

De ahora en adelante, la súper estrella Kylian Mbappé será el capitán de los tricampeones del mundo, que comenzarán esta nueva etapa con un cambio generacional importante en sus filas y se podrán mostrar rápidamente frente a su afición.





Francia vs. Países Bajos: horarios en el mundo

México: 13:45 horas

13:45 horas Perú: 14:45 horas

14:45 horas Colombia: 14:45 horas

14:45 horas Ecuador: 14:45 horas

14:45 horas Argentina: 16:45 horas

16:45 horas Uruguay: 16:45 horas

16:45 horas Chile: 16:45 horas

16:45 horas España: 20:45 horas





Los Países Bajos nuevamente sufrieron una dolorosa derrota en un Mundial tras ser eliminados en cuartos de final por Argentina, equipo que varios días después derrotó a Francia en la final. Esa caída dejó varias consecuencias en el combinado neerlandés como fue la salida de su director técnico Louis van Gaal, quien le abrió paso al segundo nombramiento de Ronald Koeman para estar al frente de la Naranja Mecánica.

En Holanda esperan que con el regreso de Koeman el equipo retome su juego ofensivo, ese que muchos habían señalado se perdió con van Gaal, a quien culparon directamente de la eliminación mundialista por su juego conservador. Para este partido el nuevo DT no contará con dos piezas importante de su ataque como lo son Frenkie de Jong y Steven Bergwijn, aunque tendrá el regreso de Georginio Wijnaldum.





Francia vs. Países Bajos: últimos enfrentamientos

Será el vigesimonoveno partido que mida a estos dos países. Los galos tienen ligeramente decantado el cara a cara con 14 victorias, por 11 de los neerlandeses y 3 empates. Más allá de que ambas selecciones no se ven las caras desde 2018, Francia suma cinco triunfos en los últimos seis partidos.





Francia vs. Países Bajos: probables alineaciones





Francia: Mike Maignan; Jules Kounde, Ibrahima Konate, Dayot Upamecano, Theo Hernandez; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot; Kingsley Coman, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe; Olivier Giroud.

Países Bajos: Jasper Cillessen; Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Nathan Ake; Georginio Wijnaldum, Marten de Roon, Steven Berghuis; Memphis Depay, Wout Weghorst, Cody Gakpo.





Francia vs. Países Bajos: ¿dónde jugarán?





