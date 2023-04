En las últimas horas, ha ocurrido un evento impactante en Túnez en el que Nizar Aissaoui, un jugador de fútbol de 35 años que ha vestido camisetas de varios clubes locales como Union Sportif de Monastir, El Gaouefel de Gafsa, Jeridet Tozeur y L’Espoir Sportif de Haffouz, se ha prendido fuego a sí mismo frente a la comisaría de policía en Haffouz, una localidad en el centro del país. Lo hizo en protesta por ser acusado de terrorismo.

La Agencia ANSA ha sido la encargada de difundir la noticia, pero el momento impactante ha sido registrado y compartido en Facebook por el propio deportista, convirtiéndose en viral. El objetivo de la transmisión en vivo fue denunciar su acusación injusta en un incidente en el que no había participado.

De acuerdo con el diario regional Kapitalis, la situación se complicó cuando el hombre presentó una denuncia ante la Policía después de haber tenido una discusión con un vendedor de frutas que intentó cobrarle un precio excesivo. No obstante, los agentes no creyeron su testimonio y terminó siendo acusado de participar en un acto terrorista.

“Quería llamar la atención de la policía sobre la violación de un comerciante, que vendía plátanos a diez dinares el kilogramo. Pero me castigaron, me acusaron de terrorismo y me involucraron en un caso en el que yo no tenía nada que ver”, detallo visiblemente inquietado el futbolista en su grabación. En tanto, muchos ciudadanos intentan persuadirlo y tranquilizarlo.

El futbolista fue evacuado a un hospital

A pesar de lo mencionado, el atleta finalmente optó por prenderse fuego, lo cual causó conmoción entre los testigos. Una vez que las llamas fueron extinguidas, Aissaoui fue trasladado al hospital Aghlabiti de Kairouan y luego remitido a un centro especializado en quemaduras graves en Ben Arous. Actualmente, su estado de salud se encuentra en reserva.

