Gareth Bale es de los mejores delanteros del mundo. Desde su llegada al Real Madrid a mediados de 2013 procedente del Tottenham de Inglaterra, la proyección del delantero de la Selección de Gales ha sido monumental, aunque no podrá ser parte con su país en el Mundial Rusia 2018 al no clasificar. Así, no tendremos en la cita mundialista a uno de los mejores extremos.

Lo que se le viene al país de Gareth Bale es una serie de amistosos y China está más que confirmado con rival. El combinado asiático cerró negociaciones con el cuadro europeo y quiere sí o sí contar con la presencia del 'Expreso'. Es más, planean darle un millón de dólares a su selección si es que lo alinean.

Según publica el diario Daily Mail, el cuadro de Asia espera que Bale tenga al menos unos minutos en la China Cup. Este cotejo no supondría un dolor de cabeza para Real Madrid ya que entra en las fechas FIFA de amistosos previos a Rusia 2018. Lo que se espera es que llegue de la mejor forma luego de los octavos de final de Champions League y algunos duelos de La Liga.

Además de este cotejo que tiene como fecha el 21 de marzo, el elenco del Expreso de Gales también se medirá ante República de Irlanda y Dinamarca por la UEFA Nations League. Estos partidos serán luego del Mundial en tierras rusas. Por el momento, el atacante no piensa en otra cosa que no sea Real Madrid.

Y es que los dirigidos por Zinedine Zidane se verán las caras este miércoles ante Leganés por duelo pendiente de la fecha 16 de la Liga Santander. Después medirán fuerzas ante Alavés para luego chocar ante PSG en Parque de los Príncipes por la vuelta de octavos de final de la Champions League.