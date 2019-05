¡Escándalo en Paraguay! Así fue el gol 'fantasma' en Primera División y el árbitro terminó pidiendo disculpas

El árbitro asistente Diego Silva pidió disculpas el jueves por validar un gol inexistente a favor de San Lorenzo y que significó el empate 1-1 contra Cerro Porteño por el torneo de primera división de Paraguay.

El partido se jugó el miércoles y Cerro necesitaba ganar para acercarse en la tabla de posiciones al líder Olimpia, que igualó 2-2 con Capiatá.

El gol perjudicó a Cerro Porteño, que iba ganando 1-0. (Captura/Youtube)

La polémica se produjo a los 77 minutos, con Cerro Porteño al frente 1-0 en el marcador. Un remate del uruguayo Sebastián Fernández desde fuera del área pegó en el travesaño y luego picó en el área chica. Sin embargo, el árbitro principal Cristian Aquino señaló el gol a instancias de Silva.



"Pido disculpas al público de Cerro Porteño porque me equivoqué muy grande y feo", expresó Silva en una rueda de prensa.



Según el delantero cerrista Nelson Haedo Valdez, Silva les provocó durante el partido. “Instigó a la violencia cuando, ante mi reclamo del porqué validó el gol, me respondió: ‘hace 22 jornadas que están atrás en la tabla y me venís a reclamar una jugada’”.



El argentino Horacio Elizondo, instructor de los árbitros del fútbol paraguayo, comentó que "no hubo intencionalidad arbitral en los errores" pero anunció que tanto Silva como el juez principal Cristian Aquino no serán designados, temporalmente, para dirigir partidos de cualquier categoría.



Olimpia lidera el campeonato con 44 puntos y Cerro le escolta con 37.

