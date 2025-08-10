Cristiano Ronaldo sigue afinando la puntería en busca de conseguir el récord de los mil goles y así dejar una huella casi imbatible en la historia del fútbol mundial. Es así que hoy volvió a anotar, hasta en dos oportunidades, al Almería en un amistoso internacional que se viene disputando en España como parte de la pretemporada del Al Nassr. Con estos dos recientes tantos ,el luso lleva 6 goles en los tres partidos disputados en esta pretemporada europea del conjunto saudí. Sin embargo, estos goles no suman en el récord de los mil goles, ya que no son partidos oficiales.
Nota en desarrollo
TE PUEDE INTERESAR
- Fossati autocrítico: los errores ante Sport Boys y la preparación de Universitario para recibir a Palmeiras
- La felicidad de Matías Succar tras su buen partido con Alianza Lima: “Me saqué un peso de encima”
- Tras derrota ante la ‘U’: Arturo Reyes no sigue en Sport Boys, que va por su cuarto entrenador en el año
- Fichajes del Fútbol Peruano: transferencias, ventas, préstamos y pases libres desde 2005 hasta la actualidad