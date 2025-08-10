Segundo gol de Cristiano Ronaldo para el 2-2 de Al Nassr vs. Almería | VIDEO: Al Nassr
Segundo gol de Cristiano Ronaldo para el 2-2 de Al Nassr vs. Almería | VIDEO: Al Nassr

sigue afinando la puntería en busca de conseguir el récord de los mil goles y así dejar una huella casi imbatible en la historia del fútbol mundial. Es así que hoy volvió a anotar, hasta en dos oportunidades, al Almería en un amistoso internacional que se viene disputando en España como parte de la pretemporada del . Con estos dos recientes tantos ,el luso lleva 6 goles en los tres partidos disputados en esta pretemporada europea del conjunto saudí. Sin embargo, estos goles no suman en el récord de los mil goles, ya que no son partidos oficiales.

Gol de Cristiano Ronaldo para el 1-1 de Al Nsrr vs. Almería | VIDEO: Al Nassr
Gol de Cristiano Ronaldo para el 1-1 de Al Nsrr vs. Almería | VIDEO: Al Nassr

Nota en desarrollo

