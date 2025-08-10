Sport Boys no atraviesa un buen momento. Si bien solo perdió por la mínima diferencia ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental, la diferencia futbolística en la cancha fue más amplia y la directiva rosada fue consciente de ello. Por ello, tras la derrota ante los cremas tomó una radical decisión: despedir al entrenador colombiano Arturo Reyes, quien apenas duró cinco meses en el cargo. Este lunes se hará oficial la salida del tercer DT rosado en la temporada en la Liga 1.

En mayo, Reyes fue presentado con bombos y platillos tras un buen antecedente en Junior de Barranquilla, donde fue campeón en Colombia. Debutó con una apretada derrota en Arequipa ante Melgar, pero luego venció a Binacional y sacó un punto en Cajamarca ante UTC. Un prometedor arranque para los rosados, pero enseguida vinieron cuatro derrotas consecutivas.

El balance de Arturo Reyes con Sport Boys es de dos victorias, dos empates y seis derrotas en 10 presentaciones. Más allá de las últimas incorporaciones para el Torneo Clausura, como Fidel Martínez, Jostin Alarcón, Leonel Solís, entre otros, el equipo no pudo cambiar la cara y el ‘sacrificado’ fue el DT colombiano.

"Sport Boys tiene programado su próximo entrenamiento para el lunes 11; hoy tendrán reunión con Arturo Reyes para acordar su salida. Sus estadísticas son de espanto, sus decisiones técnicas discutidas, su salida es inminente. Hoy se haría oficial", tuiteó el periodista Jorge Solari en su cuenta de ‘X’.

Sport Boys solo ganó uno de los últimos ocho partidos en la Liga 1. (Foto: GEC)

De confirmarse, será el tercer entrenador en dejar su cargo esta temporada en Sport Boys tras el argentino Cristian Paulucci y el peruano Guillermo Vásquez. Jorge Espejo, gerente deportivo rosado, tendrá la responsabilidad de elegir al cuarto entrenador rosado en este 2025.

Ojo, Sport Boys suma 24 puntos en la tabla Acumulada y sigue cerca de la zona de descenso. De momento, Comerciantes Unidos (13), Alianza Universidad (14) y Ayacucho FC (19) son los equipos que a día de hoy estarían perdiendo la categoría y jugando en la Liga 2 2026.

Este viernes, Sport Boys recibirá a Deportivo Garcilaso, estrenando las luces en el Estadio Miguel Grau del Callao, y con seguridad lo hará con nuevo entrenador. Los rosados están obligados a sumar para no complicarse con la zona de descenso.

Sport Boys anunció a Arturo Reyes como nuevo DT en mayo. (Foto: Sport Boys)

TE PUEDE INTERESAR