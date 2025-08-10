Dentro de la rotación que hizo Néstor Gorosito en Alianza Lima para el partido ante Ayacucho FC, uno de los beneficiados fue Matías Succar, quien fue titular ante los ‘zorros’ y disputó los 90 minutos. Pese a que ‘Pipo’ hizo ingresar a Hernán Barcos y Alan Cantero, el delantero de 26 años se mantuvo en el campo. De hecho, fue protagonista en los dos penales: el primero fue anulado por el VAR, y el segundo sí fue validado, y le dio el triunfo a los íntimos, que siguen en la pelea por el Torneo Clausura y llegarán motivados al duelo ante Universidad Católica de Ecuador por Copa Sudamericana.

“Se ganó, lo más importante era ganar y sumar de a tres. Es la primera vez que juego 90 minutos desde que llegué a Alianza, así que muy feliz, y que haya sido con un triunfo mucho más”, declaró el ‘9′ a los medios, a su retorno a la capital.

Si bien no anotó y sigue sin convertir con camiseta blanquiazul, el hincha valoró el esfuerzo de Succar, y el propio delantero es consciente de su rendimiento. “Me sentí muy bien, con mucha confianza. Me saqué un peso de encima, estoy muy feliz con mi actuación. Obviamente quiero hacer goles, pero estoy feliz”, señaló.

Alianza Lima venció por 1-0 a Ayacucho FC con gol de Pablo Ceppelini. (Foto: Liga 1)

De cara al próximo reto por Copa Sudamericana, ante la Universidad Católica de Ecuador este miércoles en Matute por la ida de octavos de final, Matías Succar es consciente de que corre detrás de Paolo Guerrero y Hernán Barcos como las opciones de ‘Pipo’ Gorosito, pero anhela tener minutos.

“Obviamente arrancar los partidos es una tranquilidad distinta, pero igual a lo que me toque, siempre voy a dar lo mejor. El hincha que siga confiando, tenemos una final en la Copa este miércoles”, declaró el exMannucci.

Por último, Succar remarcó que pelearán ambos frentes y tienen plantel para hacerlo. “Ahora toca pensar en la Copa y luego en el Clausura, que el objetivo es pelear ambos frentes, tenemos plantel para eso”, finalizó.

U. Católica de Ecuador será el próximo rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana. (Foto: U. Católica)

Los números de Succar

En julio del año pasado, Alianza Lima compró el pase de Matías Succar, quien venía de dos temporadas con buenos números en Carlos A. Mannucci. Sin embargo, no pudo repetir esas actuaciones con la camiseta blanquiazul: en el segundo semestre del 2024 disputó 11 partidos y no registró goles ni asistencias.

Este año suma 17 encuentros (15 por Liga y dos por Copa Libertadores), en su mayoría ingresando, y tampoco se pudo estrenar frente a las redes. Eso sí, el partido ante Ayacucho FC fue el primer donde llegó a disputar los 90 minutos -arrancó ante Juan Pablo II y ADT, pero fue cambiado en ambos encuentros-.

Matías Succar tiene contrato hasta diciembre de 2027 con Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

