Por más que en el papel había una marcada superioridad sobre Sport Boys, en Universitario de Deportes eran conscientes que no podían confiarse. Así pues, por más que terminaron imponiéndose por 1-0 con un golazo de Jairo Concha, el balance no fue del todo positivo para los cremas, algo que fue asumido por Jorge Fossati en la conferencia de prensa pospartido.

Al analizar el desarrollo del encuentro, el uruguayo señaló que, más allá de los buenos pasajes que mostraron en el primer tiempo, le disgustó la cantidad de situaciones de gol que no supieron concretar. Y es que perdonar ocasiones así frente a rivales de mayor jerarquía, podría ser contraproducente.

“Si en algo me quedo totalmente insatisfecho es que no convertimos un porcentaje medianamente normal de acuerdo a las situaciones que creamos y eso te va generando inclusive inconscientemente al propio jugador”, asumió el ‘Nono’ ante los medios de comunicación.

Defensivamente Sport Boys hizo un pésimo partido, fallando en salida y cayendo ante la presión de Universitario; no obstante, los hombres en ofensiva no estuvieron finos. “Llegamos y llegamos y erramos, acá no podemos tener un error porque es una historia vieja del fútbol. Goles que se erran en un lado te embocan en otro”, agregó.

Universitario es líder del acumulado con 52 puntos. (Foto: GEC)

Por otro lado, Jorge Fossati también hizo hincapié en la jugada en donde Williams Riveros falló en salida y casi llega el 1-0 parcial de la ‘Misilera’, quedando el balón suelto para un fortísimo remate de Oslimg Mora. Para suerte de los cremas, Sebastián Britos estuvo atento y desvió el disparo para salvar su portería.

“Se equivoca una vez el ‘paragua’ (Williams Riveros), te pasa un error de esos y lo puedes pagar carísimo cuando tuviste muchas, así que me parece que es por ahí. Errores siempre hay, pero no vi gruesos. Esperemos que los que no se convirtieron hoy se puedan convertir en el próximo partido”, explicó.

Fossati sabe perfectamente que no pueden volver a cometer ese tipo de errores, ya que por ejemplo, si eso sucediera el próximo jueves, Palmeiras tendría la jerarquía suficiente como para transformarlo en gol. Dentro de todo, menos mal que sucedió ahora y tendrán un margen para corregir esas salidas desde el fondo.

Por último, el entrenador de 72 años habló sobre la preparación mental que tuvieron sus jugadores en los últimos días. “Si hubo algo en lo que trabajamos estos últimos días, más allá de lo táctico, más allá de detalles técnico o físico, era con la mentalidad que teníamos que enfrentar este partido”, sostuvo.

Con la llave frente a Palmeiras a la vuelta de la esquina, el ‘Nono’ no quiere sorpresas y trabaja para que sus dirigidos estén 100 % enfocados. “Fuera quien fuera el rival, en este caso un rival duro, el partido previo a un partido de Copa es siempre, por lo menos para mí y por la experiencia que tengo hasta conmigo mismo, preocupante de que no estés totalmente concentrado”, finalizó.

Universitario falló muchas situaciones de gol ante Sport Boys. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 1-0 a Sport Boys, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Palmeiras, en el compromiso correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 14 de agosto desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

