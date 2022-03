En solo diez minutos, Christian Pulisic, Paul Arriola y Jesús Ferreira marcaron el 3-0 de Estados Unidos vs. Panamá por la penúltima jornada de las Eliminatorias Concacaf 2022.

Sorpresa en el partido entre estadounidenses y panameños. El primer gol llegó desde los doce pasos con Christian Pulisic y, cinco minutos después, el conjunto de USA volvió a celebrar un gol.

Paul Joseph Arriola anotó la segunda anotación tras una asistencia de Antonee Robinson. Instantes después, Jesús Ferreira inició la goleada tras pase de Arriola que anotó el segundo.

De tiro penal Christian Pulisic abrió el marcador para EE.UU.

Estamos en vivo por TVMAX.

Comenta con el #SomosLaSele pic.twitter.com/39MGVXv9LK — TVMAX Deportes (@tvmaxdeportes) March 27, 2022





Estados Unidos vs. Panamá: la previa

Los ‘Yankees’ llegan a este encuentro tras empatar sin goles ante México en el Estadio Azteca. Con ese resultado, se ubican en el segunda posición con 22 puntos y, si vencen a los ‘Canaleros’, estarían con un pie y medio en Qatar por lo que el compromiso genera mucha expectativa.

El entrenador de Estados Unidos, Gregg Berhalter, se refirió al duelo frente a Panamá: “Le digo al equipo que vamos partido a partido, que se mantengan en el proceso, hacer cosas pequeñas que son parte del proceso y los resultados van a venir”, declaró en conferencia de prensa.

De eso se trata ser el entrenador, los últimos preparativos que siempre hacemos. Sé que es un partido importante, pero no deja de ser un partido de fútbol, son once contra once en el campo”, añadió.

De la misma manera, destacó las cualidades sus rivales de turno. “Panamá es un buen equipo, bien dirigidos, físicos y van a poner una gran resistencia. Nuestra meta mañana es ganar el partido”, expresó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.