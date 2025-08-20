La Justicia de Argentina concretó un nuevo golpe contra la piratería audiovisual en Latinoamérica porque concretaron la detención del fundador del sitio web “Al Angulo TV”. Esta página se dedicaba a la retransmisión ilegal de partidos de fútbol nacionales e internacionales, sumado a eventos deportivos de renombre como la Fórmula 1. El acusado fue hallado en su domicilio de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, locación que tenía las computadoras, celulares y otros equipos tecnológicos.

El procedimiento judicial fue ordenado por el Juzgado de Garantías 4 de San Isidro, a cargo del juez Esteban Eduardo Rossignoli, en el marco de una causa que está en manos de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC) de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, se informó oficialmente.

La investigación judicial fue impulsada por la Alianza Contra la Piratería Audiovisual (ALIANZA), en colaboración con de uno de sus socios, LALIGA -de fútbol profesional de España-. Y la detención del acusado fue realizada por oficiales de División Unidad Operativa Federal de la Policía Federal Argentina en Paraná y de la DDI San Isidro de la Policía de Provincia de Buenos Aires quienes actuaron en conjunto bajo las órdenes de la Fiscalía.

ALIANZA y LALIGA aportaron datos para saber cuál era el modus operandi de la retransmisión ilegal y masivo de eventos deportivos en vivo. Al Angulo TV operaba con unos 14 dominios que funcionaban como espejo para replicar el contenido robado, y hace poco inclusive puso operativa en formato de aplicativo de Android su señal, logrando un alto impacto en la cantidad de visualizaciones de su contenido a lo largo del país.

Por otro lado, este app logró posicionarse junto a MAGIS TV, recientemente desmantelado por la justicia Argentina, como uno de los dos canales más importantes de distribución de contenido pirata en el país en la actualidad. Según el expediente, tanto los sitios como el aplicativo Al Angulo TV se encontraban programados para monetizar, recolectando la mayor cantidad de ingresos posibles con estructuras de publicidad informal que exponen a los usuarios a ataques, mediante la infección de equipos con malware, y el robo de datos personales.

Finalmente, el acusado administraba los fondos recaudados a través de cuentas en billeteras virtuales y criptomonedas las cuales fueron incautadas. El acusado se hace llamar en redes con el apodo “Shishi” y cuenta con perfiles en múltiples redes sociales y en Youtube, donde solía realizar transmisiones, en especial en “X” donde en forma desafiante, recientemente informó que llegó a 100.000 seguidores.

Tras una exhaustiva investigación digital en redes llevada a cabo por la Fiscalía con el soporte de técnico de la industria, los investigadores identificaron que “Shishi” es el “fundador y único propietario” del sitio y el aplicativo “alangulotv”, con el que centralizó la difusión clandestina y masiva de los contenidos y acciones para monetizar.

Un antes y un después en la lucha contra la piratería digital

Este caso se enmarcó en una estrategia más amplia de cooperación internacional contra la piratería, iniciada por ALIANZA y apoyada por LALIGA que se ha trabajado desde hace años. Entre los logros recientes destacan:

La implementación del bloqueo dinámico por DNS e IP contra sitios ilegales.

La orden judicial para la eliminación de las APKs MagisTV y FlujoTV de las plataformas de Google, que aún la empresa americana se niega a cumplir.

La organización del primer War Room antipiratería en Argentina, coordinado por LALIGA, que reunió a expertos judiciales, técnicos y representantes del sector audiovisual.

La coalición con plataformas de comercio electrónico, como Mercado Libre, que permiten una colaboración estratégica.

TE PUEDE INTERESAR