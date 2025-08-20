En medio de un mercado de pases que ha sorprendido a todos, uno de los equipos que ha encontrado más armas para reforzarse en la segunda mitad de año es Alianza Lima, marcando el regreso de algunos futbolistas al torneo nacional. Así como en su momento se encargó de que Carlos Zambrano o Paolo Guerrero vuelvan a pisar territorio peruano, de la misma manera lo hizo hace algunas semanas atrás con Sergio Peña. Pero no fue el último, pues alguien a quien no esperaban terminó decidiendo por vestir la ‘blanquiazul’, y ese fue Pedro Aquino.

Dicho fichaje, encendió las redes sociales no solo por tratarse del regreso de un seleccionado nacional más, si no porque el propio Aquino había sido identificado previamente con otra camiseta, la de Sporting Cristal. Incluso, hace algunos meses atrás hablaba de que su vuelta a la liga nacional solo se daría por medio de ese club.

“Soy hincha a muerte de Cristal, salí de ahí y estoy muy agradecido de todo lo que me ha podido dar en mi carrera”, declaró en una conferencia con la Selección Peruana. “Espero que sea en algún momento (su regreso), pero claro, ya saben, es Cristal o nada“, agregó.

Pedro Aquino es hincha confeso del club del Rímac, posando recientemente con la camiseta. (Foto: Sporting Cristal)

Sin embargo, alguien que ha podido salir a defender esta decisión de llegar a Alianza Lima, es justamente el responsable de esta transacción, Franco Navarro, quien destacó su profesionalismo a pesar de conocerse públicamente el hinchaje de la ‘Roca’, asegurando que se trata de algo común entre jugadores.

“Como la mayoría, todos son de diferentes equipos, pero se trata de un profesional a carta cabal, que obviamente está identificado con Sporting Cristal, pero bueno, la vida y las oportunidades lo trae para Alianza. Se trata de un jugador mundialista, vigente en la selección y tenemos el orgullo de tenerlo en casa”, indicó.

A su vez, habló también sobre su próximo arribo. Y es que, el jugador vuela desde México para llegar este miércoles 20 de agosto, justo el día en que Alianza Lima jugará el partido de vuelta en Ecuador, por lo que no tendrá aún cercanía con el equipo, y se abre la incógnita sobre si estará disponible para el clásico del domingo 24.

“Todo ha sido por teléfono, él tiene primero que llegar a Lima, hacer lo que corresponde y miércoles se pondrá a disposición del equipo y veremos si el equipo lo considera”, fue la respuesta del director deportivo de los ‘íntimos’ quien también se mostró emocionado por lo que será una posible clasificación a cuartos de final.

Pedro Aquino es el nuevo volante del cuadro victoriano (Foto: @clubALoficial)

¿Qué dijo Navarro sobre el partido en Ecuador?

La delegación aliancista fue completa en su viaje a Quito, para el compromiso pendiente con la Universidad Católica de Ecuador. Teniendo una ventaja de 2-0 a su favor -conseguida en Matute, en el partido de ida- saben que no hay margen de error en este último duelo, a pesar de que las condiciones, de altura, quizá no jueguen a su favor.

Ante esto, Franco Navarro, mencionó: “Nada está servido, sí, obviamente hay confianza. A ver la capacidad y el grado de compromiso que tiene este grupo humano, que está encabezado por ‘Pipo’, su cuerpo técnico y todos, es grande. Nadie nos va a quitar la ilusión de ponernos aquí”.

