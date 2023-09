El técnico de la selección boliviana, Gustavo Costas, se mostró muy enojado por el pésimo accionar de los seleccionados de Bolivia que perdieron 0-3 contra Argentina en La Paz, siendo su segunda goleada que inició con los 5 tantos que le marcó Brasil en la fecha 1. El estratega argentino pidió perdón a la afición boliviana y cuestionó muchísimo la actitud con la que encararon este compromiso por las Eliminatorias.

Bolivia fue superada por la campeona del mundo, que no tuvo dificultades a pesar de jugar a una altitud de más de 3.600 metros en La Paz, una plaza temida debido a la falta de oxígeno que afecta a varios jugadores. Este partido dejó al entrenador de la ‘Verde’ muy preocupado y decepcionado, y no dudó en hacer una autocrítica.

“Pido perdón a la afición boliviana por la actitud que mostró el equipo. No mostramos lo que habíamos planificado. Duele perder de esta manera. Pareciera que nosotros sufrimos más la altura. La actitud es lo que más me molesta, no pudimos hacer un pase, nos temblaron las piernas”, arrancó el DT en conferencia de prensa.

El entrenador de la selección boliviana enfatizó que es plenamente consciente de que él es el principal responsable de la situación. Sin embargo, señaló que pareciera que la altitud afectó más a su equipo que a la selección argentina. Expresó su profunda preocupación por la actitud de sus jugadores y calificó la derrota como vergonzosa, afirmando que no se puede perder de esa manera. Añadió que asume la responsabilidad como primer eslabón de la cadena. Parecía que a nosotros nos pesaba la altura y no a ellos, y la verdad es que eso no puede pasar acá, da vergüenza”, expresó.

El estratega de la selección boliviana destacó que su equipo nunca logró imponer su ritmo y que jugaron conforme a la idea de Argentina, lo cual considera inaceptable en La Paz. Lamentó que no se hayan puesto en práctica las estrategias trabajadas y expresó su pesar, ofreciendo disculpas a la afición. Concluyó enfatizando la necesidad de trabajar en la mejora tanto del juego como de la actitud del equipo.

En las dos primeras jornadas de las Eliminatorias, la Selección de Bolivia ha recibido ocho goles y solo ha anotado uno, que ocurrió en el enfrentamiento contra Brasil, donde también sufrieron una derrota significativa. Actualmente, ocupan la décima posición en la tabla sin haber sumado puntos. Además, es de conocimiento público que la liga boliviana atraviesa una crisis profunda, la cual llevó a su suspensión hace algunas semanas debido a denuncias de corrupción y manipulación de resultados relacionadas con las apuestas. De manera paralela, el equipo nacional ha reflejado esta situación interna en su desempeño.

Una revancha para Costas

Después de los resultados decepcionantes, Gustavo Costas tiene tiempo para replantear las deficiencias que se han presentado en estas dos primeras fechas de las Eliminatorias. Los próximos dos partidos de la Selección de Bolivia serán el 12 de octubre contra Ecuador en el Estadio Hernando Siles en La Paz, seguido por el enfrentamiento del 17 de ese mes ante Paraguay en el Estadio Antonio Aranda Encina, en Asunción.

Los aficionados bolivianos están pasando por un momento difícil y esperan una victoria en su próximo partido en casa contra la ‘Tri’, que también no ha sumado puntos en estas Eliminatorias, y que al menos logren obtener un punto como visitantes ante un equipo como Paraguay, que también se encuentra en una situación complicada y necesita sumar puntos.





