Si bien en la primera temporada que ambos coincidieron en el Napoli la relación no funcionó del todo, la historia es distinta para los dos en este arranque de curso. Hirving Lozano concedió una entrevista en la que revela la figura de Gennaro Gattuso, con quien, admite, tuvo un mal inicio, pero que le ayudó a abrir los ojos.

“Él tiene su forma de ser, es directo, sí, cuando se enoja es un ogro, tiene carácter fuerte, pero hay que adaptarse y aprender de eso. Creo que he aprendido a saber cómo entrarle al entrenador y cómo manejarlo. Esta experiencia que tuve el año pasado me abrió los ojos”, comentó para TV Azteca.

El cambio de entrenador

El ‘Chucky’ llegó a la escuadra italiana de la mano de Carlo Ancelotti; sin embargo, el cambio de técnico fue un factor que complicó su adaptación, pues con Gattuso cada vez fue perdiendo minutos.

“Yo llegué y cambiaron de entrenador, fue un proceso difícil y muy complicado. Creo que funcionó poder platicar, comunicarnos con el entrenador y ahí se abrió un panorama diferente. Ahora me da la oportunidad de jugar y la estoy aprovechando”, apuntó.

Finalmente, el delantero de 25 años destacó la labor que tuvo Enrique Meza en sus inicios como futbolista: “Es difícil porque con todos los técnicos, me ha ido muy bien. He aprendido mucho de todos. Para mí el principal, el que me dio la oportunidad fue Enrique Meza. Yo platico mucho con él, es como un padre para mí, pero de todos he aprendido, hasta con Gattuso. Es buena persona, con eso no tengo nada en contra”.

