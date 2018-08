Con 37 años, el portero español Iker Casillas admitió que no ve lejano ya el retiro del fútbol profesional, y este jueves confesó que le gustaría 'colgar los guantes' nada menos que en el Porto , club al que llegó en el 2015 procedente del Real Madrid.



"He pasado una etapa muy grande de mi vida en un equipo como el Real Madrid, que estoy convencido de que es el mejor club de la historia, pero venir aquí a Portugal, a un equipo consolidado y fuerte como es el Oporto, hace que también esté muy contento", comentó en entrevista a la cadena pública portuguesa RTP.



Me gustaría poder acabar aquí mi carrera", agregó el excapitán de la selección española.



El guardameta, que prepara la final de la Supercopa de Portugal, ante el Desportivo das Aves este sábado, afronta la que será su cuarta temporada con los 'dragones'.



Casillas llegó al Porto en el 2015, gracias a Julen Lopetegui, quien es ahora el actual técnico del Real Madrid. Aunque, como se recuerda, su relación no fue de las mejores. De hecho, el guardameta fue al banco de suplentes en varias partidos por decisión técnica. Y es más, durante su etapa como técnico de la Selección de España, Lopetegui decidió no convocarlo.



Cuando muchos hinchas pensaban que Iker Casillas podría volver al Real Madrid para retirarse como uno de los ídolos que es del club blanco, éste decidió que Porto será el club que lo vea como profesional por última vez.