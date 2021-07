Inglaterra e Italia se enfrentan este domingo 11 de julio por la gran final de la Eurocopa 2021. El encuentro, uno de los más esperados por los amantes del fútbol mundial, tiene pactado iniciar a las 2 p.m. (hora nacional) y tendrá a los mejores exponentes del balompié en un campo por 90 minutos o más. Por ello, a continuación te dejamos las mejores cuotas en las casas de apuestas para que le pongas unas fichas a tu selección favorita.

El choque que se jugará en Wembley se anuncia furiosa, ruidosa y emocionante entre la sólida Inglaterra, con una ambición incrementada por la masiva presencia de sus aficionados, y una Italia hambrienta por recuperar su corona en Londres.

El conjunto inglés se clasificó para su primera final de la Eurocopa tras imponerse a Dinamarca por 2-1 en el estadio de Wembley. Desde 1966 que The Three Lions no disputan una final. Mientras que la escuadra Azzurra venció a España 4-2 en la tanda de penales tras finalizar los 90 minutos en un empate 1-1.

La selección inglesa se presentará en la final sin mayores modificaciones en la oncena. Gareth Southgate apostará otra vez por Kyle Walker en lugar de Kieran Trippier. Mientras que Bukayo Saka puede ganarle la pulseada a Jack Grealish, Phil Foden y Jadon Sancho. De ese modo, el jugador del Arsenal se unirá a los delanteros Raheem Sterling y Harry Kane, que demostraron estar en buena forma.

Por su lado, Emerson Palmieri se apoderó de la banda izquierda frente a la lesión de Leonardo Spinazzola, quien acompañó a la delegación a Londres. En la misma línea, Leonardo Bonucci y Giorgio Chiellini serán el soporte del equipo desde el fondo.También es importante la presencia de Jorginho, Nicolo Barella y Marco Verratti en el medio sector. Más adelante, Federico Chiesa se ha ganado un espacio en la oncena para acompañar en la ofensiva a Ciro Immobile y Lorenzo Insigne.

Por lo hecho en las semifinales, Inglaterra parte como favorito en las principales casas de apuestas. Solbet, por ejemplo, paga 2.55 una victoria de los ‘Tres Leones’; mientras que el triunfo italiano paga 3.11.

CASAS DE APUESTAS INGLATERRA EMPATE ITALIA INKABET 2.55 2.95 3.10 BETSSON 2.60 2.99 3.15 SOLBET 2.55 2.93 3.11 BETSAFE 2.60 2.99 3.15 DORADOBET 2.60 2.95 3.15

*Cuotas sujetas a cambios





