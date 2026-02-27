Lo que debía ser una verdadera fiesta del fútbol terminó convirtiéndose en un dolor de cabeza enorme para el mejor jugador del mundo. Este último jueves, el Inter Miami se midió frente a Independiente del Valle en un esperado partido amistoso disputado en Puerto Rico, el cual ya había sido aplazado desde el 12 de febrero por una lesión de Lionel Messi. Sin embargo, la atención se desvió por completo del resultado deportivo debido a un tremendo escándalo en los minutos finales, cuando la locura de los hinchas rebasó todos los límites de seguridad y pusieron en riesgo la integridad física del ocho veces ganador del Balón de Oro en pleno campo de juego.

Este insólito desenlace fue solo la cereza del pastel para una noche que ya venía siendo bastante accidentada y extraña desde el pitazo inicial. El duelo arrancó con una gran polémica visual porque ambos equipos saltaron a la cancha vistiendo camisetas de color negro (diferenciándose únicamente por el color de los números)

Y la tensión aumentó a los 19 minutos cuando Luis Suárez protagonizó una fuerte riña con los jugadores ecuatorianos que paralizó las acciones. Pues salió en defensa de sus compañeros y protagonizó un tenso cruce con el ecuatoriano Jordy Alcívar. El delantero uruguayo no dudó en encarar al volante de Independiente del Valle y la discusión subió rápidamente de tono.

Luis Suárez protagonizó tenso momento junto a Jordy Alcívar en el Inter Miami vs. IDV. (Foto: Captura)

En cuanto a lo netamente deportivo, el equipo de la MLS logró llevarse la victoria por 2-1 en un trámite muy parejo. El propio Lionel Messi, quien ingresó en la etapa complementaria para alegría del público, fue el encargado de sellar el triunfo de las ‘Garzas’ al anotar un gol de penal cobrado tras una mano de Gustavo Cortez.

Todo parecía encaminado hacia un cierre tranquilo, pues Messi siempre suele recibir de muy buen humor a los fanáticos que logran burlar la seguridad para robarle una foto. Sin embargo, cuando el reloj marcaba el minuto 88, la situación se salió de control y al menos cuatro hinchas ingresaron corriendo al campo de juego.

Uno de estos intrusos logró acercarse demasiado y sorprendió al capitán albiceleste abrazándolo fuertemente por la espalda. De inmediato, el equipo de seguridad y su guardaespaldas personal reaccionaron a toda velocidad para interceptar al fanático antes de que lo lastimara.

El incidente ocurrió durante un amistoso en Puerto Rico, cuando varios fanáticos invadieron el campo en busca de una foto con Lionel Messi. (Foto: Captura ESPN)

Fue en ese forcejeo donde ocurrió el incómodo blooper que ya da la vuelta al mundo. El hincha, al ser sujetado y derribado por los agentes de seguridad, nunca soltó la cintura de la ‘Pulga’ y terminó arrastrando de golpe al ídolo argentino hacia el césped.

Tras la sorpresiva caída, Messi se levantó rápidamente pero con una evidente cara de fastidio y molestia por lo ocurrido. Esta lamentable escena, sumada a la falta de barreras físicas en el estadio, envalentonó a más personas a saltar desde las gradas, obligando al árbitro a dar por terminado el partido de forma precipitada.

La imagen más curiosa en medio de todo este descontrol fue ver quién se convirtió en el escudo protector del ’10′ mientras los empleados tackleaban a los demás invasores. El encargado de cuidar a Leo en medio del caos fue Carlos González, delantero paraguayo del conjunto ecuatoriano, quien no dudó en escoltarlo para ponerlo a salvo.

TE PUEDE INTERESAR