Sporting Cristal dejó en el camino a 2 de Mayo y avanzó a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, instancia en la que se enfrentará a Carabobo de Venezuela con la ilusión de meterse en la fase de grupos del torneo continental más importante del continente.

En este tramo decisivo de las fases preliminares, la CONMEBOL tiene previsto programar los encuentros de la tercera fase el viernes 27 de febrero y, aunque aún no se han confirmado los días y horarios oficiales, la llave entre Sporting Cristal y Carabobo está estipulada para jugarse de la siguiente manera: la ida entre el martes 3 y el jueves 5 de marzo de 2026, y la vuelta entre el martes 10 y el jueves 12 de marzo de 2026, cerrando como local el conjunto peruano por su mejor ranking en el sistema de clubes de la Conmebol.

Gracias a su posición en el ranking continental, Sporting Cristal definirá la llave como local, una ventaja que puede pesar al momento de resolver la clasificación. En La Florida hay confianza en hacerse fuerte en casa y convertir el apoyo de su gente en un impulso decisivo para avanzar de ronda.

El cruce ante el conjunto venezolano aparece como un examen determinante para evaluar la verdadera dimensión internacional del plantel. Pasar esta etapa no solo abriría la puerta a la fase de grupos, sino que también implicaría un importante ingreso económico y mayor vitrina deportiva.

El equipo que se imponga en la serie asegurará su lugar en la fase de grupos y recibirá los 3 millones de dólares que otorga la Conmebol por alcanzar esa instancia.

Por su parte, quien quede eliminado en esta Fase 3 tendrá como compensación el acceso directo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, lo que garantiza competencia internacional y recursos económicos durante el resto de la temporada.

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Carabobo?

En el Perú, la Copa Libertadores continúa viéndose por las señales deportivas que cuentan con los derechos oficiales del torneo, tanto en televisión como en streaming. Para esta fase, los partidos estarán disponibles a través de ESPN y también en la plataforma Disney+, que transmiten el certamen en la región.

TE PUEDE INTERESAR