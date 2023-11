Inter Miami vs. New York City EN VIVO: a qué hora ver a Lionel Messi vía Apple TV.

Inter Miami vs. New York City se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este viernes 10 de noviembre por amistoso en homenaje a Lionel Messi por su octavo Balón de Oro en partido que se llevará a cabo en el DRV PNK Stadium de la localidad de Fort Lauderdale (Florida). El partido está programado para las 8 de la noche (hora peruana y ecuatoriana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de Apple TV y MLS Season Pass. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes.

Inter Miami se alista para el duelo ante New York City. (Video: Inter Miami)

Inter Miami vs. New York City: posibles alineaciones

Inter Miami: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Tomás Avilés, Kamal Miller, Noah Allen; Diego Gómez, Sergio Busquets, Gregore; Facundo Farías, Leonardo Campana y Lionel Messi. DT: Gerardo Martino.

New York City: Matthew Freese; Tayvon Gray, Thiago Martins, Birk Risa, Kevin O Toole; James Sands, Keaton Parks, Santiago Rodríguez; Julián Fernández, Monsef Bakrar y Talles Magno. DT: Nick Cushing.