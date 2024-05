Inter Miami vs New York Red Bulls se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este sábado 4 de mayo por la fecha 12 de la Major League Soccer (MLS) que se llevará a cabo en el Estadio DRV PNK. El partido está programado para arrancar desde las 6:30 de la tarde (hora colombiana y peruana) y 8:30 p.m. (hora argentina). Además, será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de MLS Season Pass en la plataforma de streaming de Apple TV. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Inter Miami vs New York Red Bulls EN VIVO: las Garzas se preparan para el partido por MLS. (Video: Inter Miami)

Inter Miami vs New York Red Bulls: alineaciones probables

Inter Miami : Drake Callender, Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Nicolás Freire, Jordi Alba, Julian Gressel, Sergio Busquets, Davis Ruiz, Lionel Messi, Luis Suárez y Robert Taylor.

: Drake Callender, Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Nicolás Freire, Jordi Alba, Julian Gressel, Sergio Busquets, Davis Ruiz, Lionel Messi, Luis Suárez y Robert Taylor. New York Red Bulls: Carlos Coronel, Dyan Nealls, Sean Nealls, Noah Eile, John Tolkin, Dennis Gjengaar, Daniel Edelman, Wikelman Carmona, Emil Forsberg, Dante Vanzeir y Lewis Morgan.