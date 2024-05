Este sábado 4 de mayo se llevó a cabo el enfrentamiento entre Intert Miami vs. New York RB desde el Estadio DRV PNK. Los dirigidos por S. Schwarz marcaron el primer tanto al minuto 30′, los del Inter lograron el empate con el gol de Matías Rojas y finalmente fue Lionel Messi quien rompió con el empate al minuto50′′, consiguiendo así la ventaja para The Herons.

