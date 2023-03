Italia vs. Inglaterra se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la jornada 1 del Grupo C de las Eliminatorias hacia la Eurocopa 2024 desde el Stadio Diego Armando Maradona. El partido podrá ser visto este jueves 23 de marzo desde las 2:45 p.m. (hora peruana). Los conjuntos nacionales buscan comenzar de la mejor manera esta etapa clasificatoria presentado a su mejor equipo. La transmisión estará a cargo de ESPN y STAR Plus para Latinoamérica. No te pierdas todos los detalles y el minuto a minuto en Depor.

La actual campeona de Europa necesita comenzar con buen pie el camino a la defensa de su título con la misión de dejar en el pasado su segunda ausencia de forma consecutiva en una Copa del Mundo. En esta ocasión la buena noticia para los dirigidos por Roberto Mancini no solo es que comenzarán en casa, sino que en los últimos compromisos han tenido mucho éxito ante la selección de Inglaterra incluyendo la victoria por penales en la final de la pasada Eurocopa.

Durante la acción de la fase de grupos de Nations League ambas naciones se enfrentaron en par de ocasiones con un triunfo y un empate para Italia. De hecho, los ingleses fueron relegados a la Liga B tras quedar últimos en el grupo.

A sabiendas de que cuenta con una defensa bastante sólida, para este compromiso Mancini tiene la complicada tarea de buscar soluciones a varias ausencias importantes en el ataque. La principal falencia de la selección italiana en las eliminatorias mundialistas.





Italia vs. Inglaterra: horarios en el mundo

México: 13:45 horas

13:45 horas Perú: 14:45 horas

14:45 horas Colombia: 14:45 horas

14:45 horas Ecuador: 14:45 horas

14:45 horas Argentina: 16:45 horas

16:45 horas Uruguay: 16:45 horas

16:45 horas Chile: 16:45 horas

16:45 horas España: 20:45 horas





Inglaterra tiene una gran oportunidad de tomar revancha y seguir metiendo el dedo en la llaga del dolor italiano cuando este jueves deba viajar a Nápoles para enfrentarlos.

Tras caer en cuartos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022 en un gran partido contra Francia, los dirigidos por Gareth Southgate deben pasar rápidamente la página para intentar mejorar una serie de resultados complicados ante los Azzurris en sus últimos enfrentamientos.

Tomando en cuenta dos partidos amistosos en ese lapso, los Tres Leones suman seis partidos consecutivos sin conocer la victoria ante Italia incluyendo la derrota en la final de la Eurocopa 2020 y los dos choques recientes por la Nations League en los que no pudieron sumar de a tres.

Vale destacar que en esta última competición los ingleses bajaron a la Liga B tras quedar últimos, con solo tres puntos, en un grupo que completaban Alemania y Hungría.





Italia vs. Inglaterra: últimos partidos

Los últimos cinco choques entre ambos combinados nacionales, en competiciones oficiales, terminaron con dos victorias para Italia y tres empates en los 90 minutos. Pero en dos de esos encuentros que terminaron en tablas, incluida la final de la Eurocopa 2020, la selección italiana terminó imponiéndose en la tanda de penaltis coronándose como campeón.

Su enfrentamiento más reciente se produjo en la jornada 5 del Grupo 3 de la UEFA Nations League 22/23, el 23 de septiembre de 2022. Un duelo en el que los italianos salieron victoriosos gracias al tanto de Giacomo Raspadori (1-0).





Italia vs. Inglaterra: probables alineaciones

Italia: Donnaruma; Spinazzola, Scalvini, Romagnoli, Di Lorenzo; Tonali, Verrati, Pellegrini; Chiesa, Berardi, Scamacca.

Inglaterra: Aaron Ramsdale; Chilwell, Guéhi, Stones, Reece James; Declan Rice, Jude Bellingham, James Madison; Phil Foden, Saka, Harry Kane.





Italia vs. Inglaterra: ¿dónde jugarán?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.