Se llama Jakub Jankto, tiene 27 años, es volante y juega cedido por el Getafe en el Sparta Praga de la República Checa. En las últimas horas, su nombre ha dado la vuelta al mundo, luego de admitir su homosexualidad. “No quiero esconderme más tiempo”, publicó el lunes en su cuenta de Instagram. Luego del revuelo que causó en las redes sociales, su exesposa ha utilizado estos medios para brindarle apoyo moral. Lamentablemente, la otrora pareja del futbolista checo también ha revelado las amenazas que este recibe en mensajes privados.

“Estoy muy orgullosa de que haya sido capaz de reunir la fuerza para hacerlo público. Es el primer futbolista en activo que lo anuncia. Los únicos que lo habían admitido son los que están retirados, todos los demás lo mantienen en secreto... Tienen miedo de lo que diga la gente”, publicó Markéta Ottomanská en Instagram.

“Prefiero quedarme al margen, aunque solo sea por nuestro hijo, que va a tener que crecer con ello. Es solo la historia de Jakub, su confesión. Cuando Jakub me lo dijo también me dio una gran libertad. Lo importante es que él esté a salvo y feliz. Seguro que se sentirá aliviado y nada le corroerá por dentro”, agregó.

Por otro lado, la exesposa de Jankto reveló los temores del futbolista antes de revelar su verdadera sexualidad. Markéta condenó que hoy en día, Jakub siga recibiendo amenazas a través de las redes sociales. “Tenía miedo de que la gente no le aceptara como es. Estaba estresado. Creo que la gente le querrá tanto como ahora. Todo lo que tiene que hacer es ser amable con ellos. Sigue habiendo muchos que le escriben mensajes privados y le amenazan. Es terrible que esto siga ocurriendo”, contó.

“Extraños que se interesan por la vida de los demás”. Por último, también quiso hablar sobre temas del pasado: “Ya no me ocupo de ello. No le culpo. Somos padres, así que tenemos que llevarnos bien”, añadió Ottomanská.





Jakub Jankto, jugador checo que dio a conocer su homosexualidad (Foto: Jakub Jankto / Instagram)





¿Quién es Jakub Jankto?





Jankto, internacional de la selección absoluta de su país desde 2017 (45 partidos), ha militado entre 2014 y 2021 en el Calcio italiano (Ascoli, Udinese y Sampdoria), y luego en la Primera División con el Getafe, hasta que tras una lesión fue cedido al Sparta de su ciudad natal.

Jankto no está cuajando una buena temporada en el Sparta y su vida privada está agitada tras separarse de su mujer. Antes del anuncio de este lunes, el jugador también ha aparecido en la prensa del corazón con una nueva pareja.





