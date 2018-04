Luce de cuatro meses vuelve la sonrisa para Jefferson Farfán con el Lokomotiv. No, no es que el peruano lleve una mala racha en la Superliga rusa, sino que la para del campeonato le impidió celebrar con esa camiseta que le ha devuelto la alegría en Europa. Tras la eliminación ante el Atlético de Madrid en la Europa League, Lokomotiv no había encontrado la regularidad que había mantenido a inicios de temporada, aunque con Farfán parece recuperarla.



A los 47 minutos del partido, en una jugada realizada desde la banda derecha, un pase llegó a los pies del volante Ignatyev, quien centró el área del Rostov y ahí apareció para dar un extraordinario giro y marcar el primero del partido. De inmediato, la ‘Foca’ corrió hacia los hinchas para celebrar lo que es un triunfo momentáneo en condición de local.



Farfán ha sido ubicado para este partido como extremo derecho, mientras que el centro delantero del Lokomotiv es el brasileño Ari. Con este tanto ante el Rostov, el peruano ha marcado su octavo tanto de la temporada, siendo el goleador de su equipo.



Farfán se encuentra a cuatro goles del líder de goleo de la Superliga rusa, el local Fyodor Smolov del Krasnodar, quien ha anotado en 12 oportunidades.