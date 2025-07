La final del Mundial de Clubes tuvo de todo. Si bien PSG partía como favorito para quedarse con la corona, luego de haber eliminado al Real Madrid con un inapelable 4-0, Chelsea fue contra toda lógica e hizo un partido inteligente para imponerse por 3-0. Sin embargo, la acción más polémica se dio luego del encuentro, cuando Luis Enrique le propinó un golpe a Joao Pedro, delantero de los ‘Blues’, en medio de una gresca.

Más allá de lo estrictamente futbolístico, donde los ingleses fueron en contra de toda lógica para levantar el trofeo en Nueva Jersey, el choque entre Luis Enrique y Joao Pedro sigue dando de qué hablar. Mientras que el entrenador del PSG sostuvo que esa fue una situación evitable por ambas partes, el delantero brasileño fue más radical en su opinión.

Según relató en una entrevista pospartido, el atacante se acercó a la trifulca para separar y defender a Andrey Santos. No obstante, en medio de las discusiones y los empujones, no esperó ser empujado por el director técnico de los parisinos. Fuera de eso, también buscó poner paños fríos y enfocarse en los festejos por el título mundial.

“Fui a proteger a Andrey (Santos). Vi a los jugadores rodeándolo. Como buen brasileño, fui a proteger a un amigo. Llegaba mucha gente y, en ese lío, terminé siendo empujado. Es parte del juego. No saben perder, creo. Es parte del juego. Ahora es momento de celebrar”, declaró.

Por otra parte, Joao Pedro habló de su irrupción inesperada en el Chelsea tras haber estado disfrutando de sus vacaciones luego de la temporada con el Brigthon. El conjunto londinense pagó 70 millones por su transferencia e inmediatamente se unió al plantel en Estados Unidos, debutando en los cuartos de final frente al Palmeiras.

Por si fuera poco, su primera titularidad de dio en semifinales contra Fluminense, despachándose con un doblete frente a su exequipo. Claramente estamos hablando de un futbolista que no entiende del proceso de adaptación y que llegó al Mundial de Clubes para explotar todo su talento, marcando uno de los goles en la final ante el PSG.

“Estuve cuarenta días de vacaciones y llego en pleno campeonato, con grandes equipos. Lo que estoy viviendo es inexplicable. No sé qué decir. Había estado trabajando con un entrenador personal”, recordó ante los medios de comunicación, mostrándose emocionado por este importante logro para su carrera.

Con los ojos llorosos y visiblemente ilusionado por esta etapa en el Chelsea, Joao Pedro evocó todo lo vivido en este torneo que, si bien para él fue muy corto, tendrá un significado especial en sus recuerdos. “Fue duro. Mi primera final. Estoy viviendo algo inexplicable. Dos goles en la semifinal, uno en la final. Inexplicable”, aseveró.

La palabra de Luis Enrique

Así como Joao Pedro, Luis Enrique también habló sobre lo sucedido y explicó que solo fue a separar a sus futbolistas, sin esperar que en medio de eso la situación se agravara. Aunque admitió que todo lo que se vio en la transmisión fue un error, no se disculpó directamente con el jugador brasileño.

“Al final del partido hay una situación que creo es totalmente evitable, por parte de todos. Mi objetivo y mi intención, como siempre, era intentar separar a los jugadores para que no hubiera más problemas”, sostuvo el entrenador del PSG en conferencia de prensa.

“No fue lo mejor; fue consecuencia de la tensión durante el partido, y no tengo nada que añadir. Vi cómo empujaban a (Enzo) Maresca, pero mi instinto me dijo que los separara. No sé qué desencadenó la tensión, pero a partir de ahí, fue algo que deberíamos haber evitado”, sentenció.

