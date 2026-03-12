El carrusel de los directores técnicos nunca se detiene, y esta vez la gran noticia llega desde el otro lado del continente, trayendo de vuelta un nombre muy familiar que siempre genera sentimientos especiales en la nación crema. Jorge Fossati, el experimentado estratega uruguayo que dejó una huella imborrable en el fútbol peruano, ya tendría una nueva casa deportiva. Tras semanas de incertidumbre el ‘Nono’ armará las maletas para cruzar la cordillera y dejar nuevamente su país. Curiosamente, el destino ha querido que vuelva a ponerse un buzo con la letra ‘U’ en el pecho en uno de los equipos más grandes e históricos del fútbol chileno.

La dirigencia de la Universidad de Chile venía trabajando a toda máquina durante los últimos días para encontrar al reemplazante ideal de Francisco Meneghini, quien dejó vacante el banquillo del primer equipo. La gerencia deportiva de ‘Azul Azul’ tenía en mente un perfil muy riguroso, en el que Fossati encajaría a la perfección.

Ellos necesitaban una voz de autoridad, con muchísima experiencia para manejar vestuarios pesados, y sobre todo, un técnico que sepa perfectamente lo que es salir campeón en una institución gigante. Debido a que, tras la salida de Gustavo Álvarez, aún no han encontrado la pieza ideal.

La gran bomba mediática que sacudió el mercado de pases del país sureño no explotó en Santiago, sino directamente desde Montevideo. El destacado periodista de la radio Carve, Wilson Méndez, fue el encargado de soltar la primicia para todos sus seguidores.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el comunicador charrúa no se anduvo con rodeos y fue directo al grano con la información. “Jorge Fossati será el nuevo entrenador de Universidad de Chile”, confirmó el reportero en la red social.

La repercusión de este anuncio fue tan grande que los principales medios deportivos del país vecino no tardaron en hacer eco de la noticia. Portales importantes como Redgol replicaron la información de inmediato, destacando los grandes pergaminos que respaldan al veterano entrenador de 73 años.

En tierras chilenas valoran muchísimo el pasado reciente del estratega, recordando esa exitosa etapa dorada que sigue muy fresca en la memoria del hincha merengue. La prensa resalta que Fossati llega avalado por el espectacular bicampeonato que consiguió con Universitario de Deportes en las campañas 2023 y 2025, antes de su breve y nada exitoso paso por la selección incaica.

Además de sus logros locales, no han pasado por alto su tremenda jerarquía internacional a nivel Conmebol. En su palmarés brillan con luz propia títulos muy pesados como la Recopa y la Copa Sudamericana, trofeos que levantó durante su glorioso paso por la Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Curiosamente, a pesar de su extensa y laureada trayectoria recorriendo diversos países del continente, Jorge Fossati nunca ha dirigido en el fútbol profesional de Chile. Ahora, este inminente reto en la escuadra azul representa una aventura inédita para el técnico, quien buscará demostrar que su libreta de apuntes sigue totalmente vigente.

