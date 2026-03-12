Si tenemos que hablar de uno de los responsables de que Sporting Cristal haya logrado la clasificación a la Fase de Grupos de Copa Libertadores, hay que nombrar a Maxloren Castro. Él fue el encargado de marcar el único gol que los ‘celestes’ pudieron encajar en Matute, logrando igualar la serie global para llegar hasta penales y completar la hazaña. Fue, su gol, una especie de reivindicación tras la difusión de unas imágenes que demostraron una indisciplina para con el plantel, pero que Paulo Autuori supo darle una segunda oportunidad.

Había empezado ya el segundo tiempo del partido y Carabobo FC se mantenía en ventaja por dos goles en el marcador, lo que le daba la clasificación directa a la siguiente etapa del torneo continental, frente a los miles de hinchas que hicieron de Matute su localía, por la tarde del miércoles 11 de marzo.

El escenario parecía desfavorable para el conjunto rímense, pero la luz al final del túnel llegaría gracias a una buena salida de Leandro Sosa que recorrió toda la banda y se animó a desequilibrar a la defensa venezolana para sacar un centro que le llegó a Maxloren Castro para marcar el gol que lograba el empate en la llave.

Gol de Maxloren Castro para el descuento de Sporting Cristal vs. Carabobo FC. (Video: ESPN)

Fue ese grito tan ansiado, celebrado con algarabía por todo el plantel, pero sobretodo por el propio Maxloren que no había tenido una semana positiva y llegaba siendo cuestionado por su accionar en una imágenes difundidas en redes sociales, sobre su participación en una fiesta.

Ese defogue fue reflejo también de el saber aprovechar la segunda oportunidad que la daría Paulo Autuori, quien se tomó un momento para hablar en conferencia de prensa sobre dicha situación. “Max es un buen jugador, pero nosotros tenemos que aprender de nuestros propios errores, porque es un jugador con talento y buena proyección”, inició diciendo.

En la misma línea continuó: “Pero uno tiene que ser profesional fuera y dentro de la cancha. Cuando pasó eso, mi primera preocupación fue resguardar mi manera de pensar y por eso lo saqué de la lista para viajar. Pero como más experimentados, nosotros tenemos que orientar a los jóvenes”.

Maxloren Castro y Jair Moretti no viajaron a Venezuela para enfrentar a Carabobo por Copa Libertadores (Foto: Getty Images / Sporting Cristal)

Tras haberse perdido una jornada de la Liga 1, tanto Maxloren Castro como Jair Moretti, quien también apareció en dichas imágenes, no hicieron más que acercarse a conversar con el profesor. “Me pidieron disculpas, pero lo que yo quiero es que no pase esto otra vez. Porque uno, de todas maneras, tiene que aprender de sus errores”, indicó.

Para finalizar hizo una comparación en el trato que tiene con sus hijos, diciendo: “Lo mismo hago yo en casa, cuando uno comete errores les digo que no me pida disculpas pero que si se preocupen en no cometer el mismo error de nuevo”. Así concluyó el estratega, dándole una nueva oportunidad a ambos jugadores con el plantel.