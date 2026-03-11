Tras el pitazo final en el Estadio Alejandro Villanueva, donde Alianza Lima venció por 3-1 a Melgar la noche del pasado lunes, la transmisión del partido mostró una acalorada discusión entre Juan Reynoso y algunos hinchas blanquiazules. A través de gestos con su mano derecha, el entrenador del ‘Dominó’ les recordó a dichos fanáticos que él había ganado dos títulos con el club en su etapa de jugador, en los años 1986 y 1987, a la vez que desde la tribuna occidente le proferían todo tipo de insultos.

Así pues, esto no quedó acá. Según se pudo conocer el martes, Alianza Lima presentó un reclamo formal ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF), señalando que Juan Reynoso violó los artículos 65° y 66° del Reglamento Único de Justicia de la FPF.

El artículos 65°, por ejemplo, señala que el “jugador u oficial que incite de manera ostensible a la hostilidad o a la violencia, será sancionado con suspensión de partidos durante al menos un año y se le impondrá, además, multa en cuantía no inferior a 0.5 UIT”.

Asimismo, el artículo 66° remarca que el que “en el transcurso de un encuentro provoque a los espectadores, será suspendido por lo menos dos partidos y se le impondrá, además, multa en cuantía no inferior a 0.5 UIT”.

Alianza Lima ha solicitado cuatro fechas de sanción para Juan Reynoso. (Foto: GEC)

Un detalle a tomar en cuenta es que, si bien el mínimo de partidos de suspensión por este tipo de hechos es de dos fechas, Alianza Lima ha solicitado que Juan Reynoso reciba cuatro jornadas de sanción. La CD-FPF tendrá que evaluar los argumentos del cuadro blanquiazul, además de los descargos de Melgar.

Recordemos que en la conferencia de prensa pospartido, Reynoso fue consultado sobre lo ocurrido y afirmó que él no es un malagradecido con Alianza Lima, club donde se formó, pero sus gestos fueron en respuesta a los insultos que estaba recibiendo. “Yo no soy malagradecido con la institución, pero cuando a uno le faltan el respeto, tiene que responder”, comentó.

“No me preocupa ninguna reacción, porque yo nunca provoqué a nadie. Todos merecemos respeto; si me insultan, obviamente tengo que responder. En ningún momento mi intención ha sido provocar. Si me creen o no, no tengo problema”, sentenció.

Este es el segundo reclamo formal de Alianza Lima en lo que va de la Liga 1 2026. Hay que tomar en cuenta que el primero fue a raíz de la discusión que tuvieron Javier Rabanal, Caín Fara y Jairo Concha con algunos hinchas de Sporting Cristal, luego del 2-2 frente a Universitario de Deportes en el Estadio Alberto Gallardo. Se espera que en los próximos días la CD-FPF dé a conocer su veredicto sobre este caso.

Juan Reynoso está viviendo su segunda etapa como entrenador de Melgar. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de este triunfo por 3-1 sobre Melgar, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Deportivo Garcilaso, en el compromiso correspondiente a la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 14 de marzo a las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

