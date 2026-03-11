El técnico de Sporting Cristal, Paulo Autuori, realizó una fuerte autocrítica luego de la clasificación de su equipo ante Carabobo FC por la fase previa de la Copa Libertadores. El entrenador brasileño fue directo al analizar el rendimiento mostrado por sus dirigidos en el encuentro decisivo.

Tras el partido, Autuori reconoció que el nivel mostrado por su equipo no fue el esperado pese a lograr el objetivo de avanzar. El estratega señaló que el funcionamiento colectivo dejó varias dudas y que el equipo debe mejorar si quiere competir en la fase de grupos del torneo continental.

Durante la conferencia de prensa, el entrenador fue muy claro al evaluar lo ocurrido en el campo. “Lo que jugamos hoy día no era para pasar”, señaló el técnico, reconociendo que el equipo sufrió más de lo previsto ante el conjunto venezolano.

El brasileño también explicó que uno de los principales problemas del equipo fue el primer tiempo, donde el rival logró complicar a los celestes. Según el técnico, el equipo no tuvo la intensidad ni la claridad necesarias para controlar el partido desde el inicio.

Pese a las críticas, Autuori también destacó la capacidad del plantel para reaccionar en momentos complicados del encuentro. Para el entrenador, el carácter mostrado por sus jugadores fue clave para mantenerse en la pelea y conseguir la clasificación.

Las declaraciones del técnico generaron diversas reacciones entre los hinchas, ya que algunos consideraron que el entrenador fue demasiado duro con el rendimiento del equipo pese a haber logrado el objetivo de avanzar en el torneo.

Con la clasificación asegurada, Sporting Cristal ahora espera el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Allí conocerá a los rivales que enfrentará en la siguiente etapa del certamen continental.

Mientras tanto, el comando técnico ya piensa en corregir los errores mostrados en el partido ante Carabobo. Autuori aseguró que el equipo deberá elevar su nivel si quiere competir de igual a igual frente a los clubes más fuertes de Sudamérica.

TE PUEDE INTERESAR