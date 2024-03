El icónico José Mourinho se quedó sin club tras haber dejado el cargo de director técnico en AS Roma, cuando el club italiano tomó la decisión de despedirlo en enero de 2024 por los malos resultados. Han pasado unos meses y ‘Mou’ ya se cansó de estar sin trabajo. En una entrevista con el periodista italiano Fabrizio Romano, el entrenador portugués resaltó que está ansioso por afrontar su próximo desafío, pero es paciente porque no quiere tomar una decisión equivocada al momento de elegir. Eso sí, ya sabe cuándo volverá a estar en el banquillo.

Pese a que le dio su primer trofeo internacional al equipo romano -ganó la UEFA Conference League-, el luso cerró su etapa en AS Roma tras caer eliminado en la Copa Italia a manos de Lazio, el clásico rival. No ha pasado mucho tiempo y ya quiere volver al ruedo. “A veces cuando te vas de un club, sientes la necesidad de un descanso. Pero en este caso, un día después de irme de Roma estaba listo para ir a otro lado. Me siento fuerte. Me encanta el trabajo”, señaló.

‘Mou’ destacó que está listo para volver a dirigir, pero no quiere tomar una decisión apresurada. Sin embargo, le puso fecha a su regreso al fútbol. “Estoy realmente listo, pero no quiero tomar la decisión equivocada y aceptar algo solo por la pasión de estar trabajando de nuevo. Tengo que ser paciente, estamos en marzo, abril.. es difícil esta época. Mi objetivo es empezar a mitad de año”, añadió.

José no pudo evitar hablar de los éxitos que consiguió en el conjunto romano. “Parece como si no hubiera pasado, porque la gente cuando habla de mi está más enfocada en lo que pasó hace 10 o 15 años y esto es real. Con tantos buenos entrenadores en Europa, en los mejores equipos con más posibilidades de jugar final, en los últimos años jugué tres finales -una con Manchester United y dos con Roma- y en los últimos dos años soy el único en estar en dos finales”, recordó.

Cabe mencionar que llegó a la final de la Conference League 2021/22 y también a la final de la Europa League 2022/23. La primera la ganó tras vencer al Feyenoord; mientras que en la segunda cayó ante Sevilla en la tanda de penales. “Es un orgullo, porque hacerlo con un equipo que no tiene tanta historia en Europa... Te das cuenta que fue algo especial. Este año no voy a jugar ninguna final, pero el año que viene espero poder decir que soy el único con tres finales en los últimos cuatro años”, concluyó.





¿Mourinho dirigirá algún día a Portugal?

El éxito de José Mourinho a nivel clubes es innegable. Ha pasado por clubes gigantes como el Inter de Milán, Porto, Chelsea, Real Madrid y Manchester United. Ha ganado todo tipo de títulos. Por tal motivo, desde hace mucho tiempo, los aficionados quisieran verlo dirigir a la Selección de Portugal.

En la entrevista con Fabrizio Romando, el técnico señaló que está dispuesto a entrenar en cualquier lugar, por lo que no descarta llegar al seleccionado luso. “Nunca digas nunca, especialmente en el fútbol. Mi vida es el fútbol, puedo entrenar en cualquier lugar. No tengo problemas”, dijo al respecto.





