No se lo digas a nadie: el guiño de Mbappé al ver a Areola con el escudo del Real Madrid

Un nuevo mercado de fichajes se cerró y con esto, una nueva oportunidad del Real Madrid para fichar a Kylian Mbappé ; aunque el plan de Florentino Pérez con el francés es otro. Sin embargo, y como ya ha ocurrido en otras ocasiones, el atacante de 20 años cada vez que pueda envía algún guiño al club 'blanco', y ahora aprovechó el traspaso de su amigo Alfphonse Areola para dejar un mensaje que ha vuelto a llenar de optimismo a todo el madridismo.



El nuevo guardameta del Madrid, que ya conoce las instalaciones de Valdebebas, publicó en sus redes sociales una foto suya al lado del escudo del club para celebrar su llegada a la 'Casa Blanca'.



"Orgulloso de ser madridista", publicó, junto a la foto, el portero francés en su cuenta de Instagram nada más hacerse oficial la noticia de su pase al Madrid.



Y entre los muchos comentarios de felicitaciones al guardameta, destaca el de Mbappé, hasta ayer su compañero en el PSG: "Felicitaciones hermano", escribió Kylian.



Pero no fue todo, pues el delantero francés acompañó la frase con dos emoticonos con corazones en los ojos, que mucha gente en las redes ha interpretado como el símbolo del enamoramiento que tiene Mbappé con el escudo del Real Madrid

(Foto: Instagram Alfphonse Areola) (Foto: Instagram Alfphonse Areola)

Mbappé, 2020-21

"La principal estrategia del Madrid es que Mbappé no renueve su contrato en PSG, que acaba a mediados de 2022. Considera que el año 2020 es un periodo óptimo para buscar su contratación", es lo que apunta el diario 'As' en su versión web, sobre el plan de la 'Casa Blanca', que sueña con juntar a Mbappé con Eden Hazard y Karim Benzema para formar un tridente que meta miedo.



No es la primera vez que los merengues han intentado llevarse al internacional con la Selección de Francia y campeón con su país en el Mundial de Rusia. Lo intentó en 2018, pero la dirigencia del PSG no bajaba de los 180 millones de euros con tal de sentarse a negociar.



