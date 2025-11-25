La gran final de la Liga FutVe 2025 de Venezuela se define EN VIVO en L1MAX en Perú.

Las instancias decisivas del fútbol venezolano llegan en vivo y exclusiva a las pantallas de L1MAX en Perú y la definición de la esperada Gran Final de la Liga FUTVE se vivirá durante dos fines de semana consecutivos con los correspondientes encuentros de ida y vuelta.
Es así que, este domingo 30 desde las 17.00 hs. en la serie de ida y vuelta de la Gran Final 2025 que definirá al campeón absoluto de la temporada, Universidad Central -ganador del Torneo Apertura 2025- enfrentará a Carabobo, flamante campeón del Torneo Clausura 2025, mientras que la segunda cita crucial de la Gran Final, (Vuelta): Universidad Central vs. Carabobo tendrá lugar el sábado 6 de diciembre a las 17.00 hs.
La Gran Final y la Estrella Absoluta: La serie entre Carabobo y Universidad Central (UCV) representa la culminación de un año de esfuerzo para intentar bordar una nueva estrella en el escudo en una serie de 180 minutos de pura tension que se vivirán en vivo en L1MAX.
Todos los partidos en vivo de L1MAX se pueden disfrutar en Claro, DirecTV, WINTV, Mi FibraTV, Best Cable y L1MAX.com
