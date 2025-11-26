Luego de muchas idas y vueltas, Hernán Barcos no continuará en Alianza Lima. Depor pudo conocer que el cuadro blanquiazul tomó la decisión de no renovar el contrato del experimentado delantero y referente íntimo en los últimos años luego de cinco temporadas consecutivas. Si bien el ‘Pirata’ había confesado que estaban en conversaciones durante el Torneo Clausura para una eventual renovación, no hubo consenso en la directiva íntima y finalmente tomaron la determinación de que el argentino se marche de Matute. En ese sentido, el club y el futbolista separan sus caminos y ahora el futbolista de 41 años tendrá que evaluar su futuro.

Desde su llegada en 2021, Hernán Barcos se convirtió en un referente de Alianza Lima, convirtiéndose en una de las figuras más destacadas del club en los últimos años. Su llegada a Matute representó un refuerzo ofensivo de peso para el equipo íntimo, y con los años se consolidó como un goleador de peso, siendo uno de los favoritos de la hinchada y uno de los mejores jales extranjeros en el último tiempo.

Durante su estadía en Alianza Lima, el ‘Pirata’ disputó 142 partidos oficiales con la camiseta blanquiazul, sumando 62 goles y repartiendo 24 asistencias. Este rendimiento lo consagró como el máximo goleador extranjero de la historia del club, además de ubicarlo entre los 10 máximos goleadores en la historia de Alianza Lima. A lo largo de las temporadas 2021 y 2022, el ‘9’ fue clave en los títulos nacionales y quedó a un paso del ‘tri’, tras perder la final del 2023 ante Universitario de Deportes.

Este año, Barcos disputó 44 partidos entre Liga 1 y torneos internacionales, en los que anotó 14 goles y dio cinco asistencias. Aún con 41 años, demostró que aún podía aportar desde el ataque, aunque su rol fue más secundario en determinados momentos y tuvo que pelear el puesto con Paolo Guerrero, quien sí continuaría en Matute a la espera de sumar otro refuerzo internacional en ataque pensando en la doble competencia.

Hernán Barcos no renovará con Alianza Lima luego de cinco años. (Foto: Alianza Lima)

Luego de cinco temporadas, Barcos se va Alianza Lima marcando el fin de una etapa importante en su carrera y en la historia del club. La noticia debe ser confirmada por el club blanquiazul en las próximas horas, y se espera una gran repercusión de los hinchas, quienes el último fin de semana ovacionaron al delantero en la última fecha del Torneo Clausura, incluso con volantes y pancartas pidiendo su continuidad.

“Siempre es lindo y bueno el reconocimiento de la gente, estoy feliz de poder ser un pedacito de parte de la historia de este club. Me genera más entusiasmo, más responsabilidad de devolverle a la gente ese cariño, sé que tengo mucho para darle a Alianza y ojalá que me pueda quedar. En esta semana nos juntamos y resolveremos. Yo siento que el club quiere que me quede, me lo han manifestado en varias oportunidades”, había declarado el ‘Pirata’ el pasado fin de semana.

Hernán Barcos tiene contrato hasta el final del campeonato y, más allá de esta noticia, podrá competir y ser tomado en cuenta por Néstor ‘Pipo’ Gorosito para las semifinales de los play-offs ante Sporting Cristal, en busca del pase a la final contra Cusco FC para ser Perú 2 y lograr el boleto a la Copa Libertadores 2026. “Cuando acabe el torneo veremos las renovaciones”, declaró el DT íntimo el último domingo, adelantando esta noticia acerca del ‘Pirata’.

Así, concluye un capítulo importante en la historia reciente de Alianza Lima: con goles, títulos y demostraciones de amor dentro y fuera de la cancha, Hernán Barcos se va del club siendo uno de los extranjeros más destacados del fútbol peruano en los últimos años. ¿Continuará en otro equipo de la Liga 1? ¿Volverá a Ecuador o su natal Argentina? Se vienen semanas decisivas para el último tramo de su carrera.

Hernán Barcos fue clave en el título nacional de Alianza Lima en el 2021, en su primera temporada en el club. (Foto: GEC)

