La partida de Hernán Barcos de Alianza Lima sigue levantando polémica y diversos comentarios en redes sociales. Luego de un bicampeonato y cinco temporadas consecutivas, el delantero de 41 años no renovará contrato con el cuadro blanquiazul y tendrá que ponerse una nueva camiseta en 2026, que será su última temporada a nivel profesional, según él mismo había adelantado hace unos meses. De hecho, su esposa Giuli Cunha aprovechó sus redes sociales para enviar un mensaje con dedicatoria para el argentino.

La pareja del ‘Pirata’ posteó en sus historias de Instagram: “Siempre del lado correcto, del compañerismo, de la responsabilidad, de lo justo, de la honestidad, del compromiso y del respeto. Yo, tu familia, tus amigos y miles de hinchas siempre estamos orgullosos de ti. Siempre a tu lado, Barcos”. De inmediato, generó bastante repercusión en Instagram y en otras redes sociales de los hinchas aliancistas, quienes en su mayoría aprobaron su mensaje.

Durante su estadía en Alianza Lima, Barcos disputó 142 partidos oficiales con 62 goles y 24 asistencias. Este rendimiento lo consagró como el máximo goleador extranjero de la historia del club, además de ubicarlo entre los 10 máximos artilleros en la historia de Alianza Lima. De paso, ganó dos títulos nacionales en las temporadas 2021 y 2022, quedándose a un paso del tricampeonato.

Si bien el mismo atacante comentó que estaban en conversaciones para renovar su vínculo por un año más, el club tomó la decisión de ir por otro camino y en las próximas horas hará oficial su salida de Alianza Lima. En principio, Depor supo que Barcos no entraba en los planes del club para la temporada 2026, y la idea sería fichar un delantero más joven para la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Hernán Barcos y su esposa en la celebración del título del 2021. (Foto: @barcos)

Ahora, el ‘Pirata’ espera cerrar de la mejor manera la Liga 1 2025 y su etapa en el cuadro blanquiazul disputando las semifinales de los play-offs ante Sporting Cristal, en duelos de ida y vuelta, y despedirse del club en una hipotética final ante Cusco FC, en busca del objetivo de acabar como Perú 2 y clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Luego de eso, el cordobés tendrá que evaluar su futuro, ya sea en otro equipo peruano o en el extranjero. Horas antes de conocerse su salida de Alianza Lima, Barcos habló con la prensa ecuatoriana. “Ojalá pueda volver”, dijo el ‘Pirata’ en diálogo con el periodista norteño Sebastián Aconda Melo, en Área Deportiva FM, sobre un deseo de volver a Liga de Quito, donde ganó dos títulos de Serie A (2010 y 2018) y la Recopa Sudamericana en 2010.

Este año, Barcos disputó 44 partidos entre Liga 1 y torneos internacionales, en los que anotó 14 goles y dio cinco asistencias. Aún con 41 años, demostró que podía aportar desde el ataque, aunque su rol fue más secundario en determinados momentos y tuvo que pelear el puesto con Paolo Guerrero, quien sí continuaría en Matute, pase lo que pase en los play-offs.

De momento, Alianza Lima renovó al ecuatoriano Eryc Castillo, una de las figuras en el torneo internacional este año, y también a su entrenador Néstor Gorosito. En cuanto a refuerzos, D’Alessandr Montenegro y Cristian Carbajal serían los primeros en llegar desde ADT y Sport Boys, respectivamente. Barcos, por lo pronto, alista la despedida de Matute.

Hernán Barcos recibió un reconocimiento de LDU a principios de año en Lima. (Foto: LDU)

