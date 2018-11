El defensor italiano Leonardo Bonucci aseguró que "cuando defiendes a tu selección sería bueno no recibir pitadas", al referirse a los silbidos que sufrió el sábado en San Siro por sus exaficionados del AC Milan en el duelo entre Italia y Portugal por la Liga de Naciones de la UEFA.



Bonucci reconoció en la rueda de prensa previa al amistoso de este martes contra Estados Unidos , que sigue fastidiado por esos pitos, recibidos por haber dejado al AC Milan este verano para regresar al Juventus, histórico rival de los milaneses.



Tras considerar al acabar el partido de San Siro que "la madre de los imbéciles siempre está embarazada", Bonucci expresó este lunes el deseo de que haya unidad en la selección, al representar a un país entero.



"Me fastidió (la pitada) porque cuando representas a tu selección hay que apartar los intereses y las cuestiones de club. Cuando los recibí en el Juventus y en el Milan siempre los acepté, a veces hasta los entendí. Lamentablemente forman parte del fútbol italiano y de nuestra cultura", aseguró.



"Nunca me hice condicionar por estas cosas, ni siquiera cuando insultaron a mi familia, pero cuando defiendes a tu selección y representas a sesenta millones de persones sería bueno no recibir pitadas. En todo caso pongamos un punto y sigamos adelante", concluyó el zaguero.



Italia y Estados Unidos, dos selecciones que no lograron clasificarse para el Mundial de 2018, cerrarán este martes su año con un amistoso en el estadio Luminus Arena de Genk (Bélgica). EFE