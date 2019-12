Pablo Bengoechea conoce muy bien a Gregorio Pérez, el entrenador de Universitario de Deportes. Ambos coincidieron en el fútbol de Uruguay, sobre todo en Peñarol. Por eso el técnico de Alianza Lima lo conoce bien y reveló una de las obsesiones del que fue su ‘maestro’.

“A Gregorio Pérez lo conocí en Montevideo Wanderers en el 87 y la empezamos con esa obsesión por convertir de pelota quieta y él me exigía muchísimo. Cuando me separo de él seguí con aquello de que él permanentemente me decía, que había que sacarle provecho al máximo a la pelota quieta ya sea de ejecución directa o de centros al área”, dijo Pablo Bengoechea en Fox Sports Radio Perú.

“Nos volvimos a encontrar el 92 y esa obsesión seguía firme, en Peñarol era un arma muy buena y se trabajaba muchísimo, más allá de lo que son los goles en jugada y de muy buenos delanteros y volantes. Gregorio Pérez nos traumaba con eso”, añadió el blanquiazul.

A propósito de Gregorio Pérez y Pablo Bengoechea, que se enfrentarán en la Liga 1 tras coincidir de jóvenes, te presentamos casos similares como el de Maradona y Heinze, Ancelotti y Zidane, entre otros.

