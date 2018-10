Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son, para muchos, los mejores jugadores del mundo. Aunque no hayan ofrecido un gran Mundial en Rusia 2018, el argentino y portugués siguen por encima de varios, aunque hay quienes no lo comparten. ¿De quien hablamos? De Eden Hazard.



En la conferencia previa al partido de Bélgica ante Suiza, el crack de Chelsea afirmó que hoy, su nivel futbolístico está por encima del de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Copiando declaraciones del portugués, Hazard se declaró el mejor del planeta.

“Después del nivel al que estás jugando ahora y en los últimos tres meses, ¿crees que eres el mejor jugador del mundo?”, le preguntaron a Eden Hazard. Y el astro de 27 años respondió: “Sí. Dije que si anteriormente y vuelvo a decirte que si ahora”.

Eden Hazard expresó el deseo de vestir la camiseta de Real Madrid (Foto: Reuters). Eden Hazard expresó el deseo de vestir la camiseta de Real Madrid (Foto: Reuters).

Su amor por el Real Madrid

De otro lado, tal como pasó hace unas semanas, Eden Hazard volvió a confesar sus ganas de jugar en el Real Madrid. De acuerdo a medios ingleses, el atacante del Chelsea podría llegar en enero y él no tarda en mandar guiños al Bernabéu.



“Real Madrid es el mejor club del mundo. No quiero mentir hoy. Es mi sueño desde que era un niño. Desde entonces he estado soñando con este club”, culminó Eden Hazard.