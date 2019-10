"Es el ídolo de Messi y también el mío": David Luiz se rinde ante Pablo Aimar

Sorpresa total. El central David Luiz sorprendió a propios y extraños este miércoles al revelar quién fue el jugador que más lo marcó durante toda su carrera, no porque no sea un crack, todo lo contrario, sino por el poco tiempo que compartió con nada menos que el ídolo de Lionel Messi , Pablo Aimar. El brasileño y el 'Payasito' coincidieron en el Benfica entre el 2008 y 2010, tiempo más que suficiente para que el argentino dejé huella en el hoy futbolista del Arsenal.

"Muchos jugadores me han ayudado en mi carrera. Siempre debemos estar abiertos al aprendizaje, ya sea con los jugadores más jóvenes o con más experiencia. Pero destaco a Pablo Aimar", confesó el central brasileño en un evento comercial con el Arsenal.



Agregó: "U n día me llamó a mi habitación y empezó a enseñarme cómo pasar de una pelota en defensa a una en ataque, cómo crear espacios, cómo esconder un pase para tratar de encontrarlo entre líneas, una clase de consejos que nunca había tenido".



Y cerró y remarcó: " Es el mejor futbolista con el que jugué. Es el ídolo de Messi, por lo que también debe ser el mío. Aprendí mucho con él y me enseñó mucho también".

► Dani Alves 'explota' contra París en su tiempo en PSG: “Son jodidamente racistas”



► ¿El nuevo Ansu Fati? Karim Adeyemi, la nueva joya del Red Bull Salzburg que quiere el Barcelona



► Hasta pronto, crack: Alexis fue operado del tobillo tras lesión con Chile y se perderá lo que resta del año



► Último momento: el 'Kun' Agüero sufrió un accidente en Manchester [FOTO]