Lionel Messi vuelve a estar en boca de todos, pero esta vez no por sus logros deportivos con el Inter Miami o la selección de Argentina, sino por un polémico ataque a su lujosa mansión en Ibiza. Este martes, activistas del colectivo Futuro Vegetal irrumpieron en la propiedad del futbolista sudamericano, lanzando pintura roja y negra a la fachada y desplegando una pancarta con un mensaje contundente: “Help the Planet - Eat the Rich - Abolish the Police” (Ayuda al planeta, cómete a un rico y abolir la policía).

Los activistas de Futuro Vegetal dieron a conocer su acción a través de sus redes sociales, denunciando que la mansión de Messi es una construcción ilegal adquirida por una cifra exorbitante de 11 millones de euros. Según el portavoz del colectivo, Bilbo Bassaterra, este acto busca señalar las políticas gubernamentales que, a su juicio, agravan la crisis climática y benefician desproporcionadamente a los ricos.

“Esta mansión es un símbolo de cómo la ley no funciona igual para todos”, afirmó Bassaterra. “Esta misma semana, en la isla se ha desahuciado a casi 200 trabajadoras de un asentamiento sin solución habitacional, mientras el Partido Popular de la mano de Vox planean la legalización de edificaciones ilegales a cambio de un pago”. El activista concluyó que estas políticas sirven a quienes más tienen y atentan directamente contra los derechos de la población más vulnerable.

A través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), Futuro Vegetal explicó que su objetivo es denunciar el “continuismo” del Gobierno español en políticas que agravan la crisis climática y perpetúan la desigualdad. Asimismo, criticaron que las instituciones están al servicio de una pequeña clase dominante y no representan la voluntad popular. “Es responsabilidad de toda la sociedad generar alternativas deseables que cubran las necesidades básicas de toda la población”, expresaron.

Así quedó la casa de Lionel Messi tras ataque de Futuro Vegetal.

El presidente de Argentina, Javier Milei, no tardó en pronunciarse, tras el ataque a la propiedad de Lionel Messi, el capitán de la Selección de Argentina. En un mensaje publicado en sus redes sociales, Milei apuntó directamente contra los “comunistas” y expresó su solidaridad con la familia del futbolista, recientemente coronado como bicampeón de América.

“En España, los comunistas que quieren ‘asesinar a los ricos y abolir la policía para terminar con el cambio climático’ vandalizaron una casa de Lionel Messi y su familia”, escribió el mandatario argentino en ‘X’, donde cuenta con más de 3 millones de seguidores.

Milei continuó su mensaje con una dura crítica a la ideología comunista: “El comunismo es una ideología fomentada por la envidia, el odio y el resentimiento hacia los exitosos. No tiene lugar en el mundo libre y civilizado”. Además, solicitó al gobierno de Pedro Sánchez que garantice la seguridad de los ciudadanos argentinos que residen en España.

Javier Milei se pronuncia tras el ataque a casa de Lionel Messi.

De plano deportivo, Lionel Messi sufrió una lesión en el tobillo y tuvo que salir del campo a los 65′ del partido contra Colombia en la final de Copa América. En el banco de suplentes, se pudo observar una hinchazón en el área afectada, así como las lágrimas del astro argentino, lo que reflejaba su dolor y frustración. Días después, regresó a su club, el Inter Miami, pero su entrenador, Gerardo Martino, habló sobre su estado actual sin dar indicios de que el jugador pudiera volver pronto a las canchas.

“Leo, como ustedes ya saben, salió el parte médico del club y la información es esa. Respecto a los tiempos, seguramente será evaluado semana a semana. Y vamos a ir viendo cómo justamente es su recuperación sin correr ningún tipo de riesgo”, remarcó el ‘Tata’ al inicio de la conferencia de prensa, en cuanto al regreso del ‘10′ en el fútbol norteamericano.

Las consultas sobre la actualidad de Leo no cesaron y una de las interrogantes fue si es que se podía especificar la gravedad de la lesión; sin embargo, el ex DT de la selección de Argentina, Chile y México, contó que la evolución dependerá de lo que digan los médicos. “Sobre Leo ya no quiero hacer ningún tipo de especulaciones sobre el futuro porque eso lo van a manejar los médicos con él. El parte médico que nosotros queríamos que salga de parte del club, y justamente del staff médico, salió; y vamos a ir viendo cómo es. Hacer yo una especulación desde mi lugar de entrenador no estaría bien porque podría decir cualquier cosa”, apuntó.

El pasado 16 de julio, Inter dio novedades sobre la situación de Lionel mediante un comunicado: “Tras una evaluación médica, se ha determinado que Leo Messi ha sufrido una lesión en los ligamentos del tobillo de su pierna derecha. La disponibilidad del capitán vendrá marcada por revisiones periódicas y por el desarrollo de su recuperación”. De acuerdo al diagnóstico, Leo no tendrá que ser operado, pero estará fuera de acción entre seis a ocho semanas. Esta compromete el ligamento interno, por lo que genera inestabilidad al momento de poder pisar.

Messi se lesionó en la final de Copa América. (Foto: AFP)

